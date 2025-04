Jak można się zarazić rzęsistkowicą?

Rzęsistek pasożytuje w ciepłym i wilgotnym środowisku. Najczęściej do zakażenia i rozwoju rzęsistkowicy dochodzi podczas stosunku z zarażonym mężczyzną, a rzęsistki bytujące w jego narządach płciowych przedostają się z nasieniem do pochwy. Mężczyźni często nie wiedzą o zakażeniu rzęsistkiem, bo objawy nie występują lub są tylko nieznaczne. Inną drogą infekcji, dotyczącą praktycznie wyłącznie kobiet, jest kontakt z przedmiotami, na których znalazł się pasożyt. Rzęsistek wydostaje się z wydzieliną z narządów płciowych lub cewki moczowej i jest w stanie przeżyć jakiś czas poza organizmem ludzkim np. na desce klozetowej. Można się więc zarazić poprzez używanie wspólnych z osobą zakażoną środków higienicznych, ręczników, spanie w tej samej pościeli lub korzystanie z tej samej toalety. Jeżeli dojdzie do kontaktu, ruchliwy pasożyt może wniknąć do pochwy. Natomiast mężczyźni „przechwytują” rzęsistka od zainfekowanych kobiet.

Jakie są objawy rzęsistkowicy?

Objawy rzęsistkowicy pojawiają się od kilku do kilkunastu dni po zakażeniu. Pojawia się wydzielina, nierzadko obfita, o nieprzyjemnym zapachu i zmienionym kolorze, często żółtawym lub zielonkawym. Oddawanie moczu jest częstsze i może być bolesne, towarzyszy mu pieczenie i swędzenie okolic intymnych. Wargi sromowe są zaczerwienione. Współżycie sprawia ból i dyskomfort. U części kobiet rzęsistkowica może nie dawać wyraźnych objawów.

U mężczyzn zdarza się często, że rzęsistkowica przebiega bezobjawowo. Mogą więc przez dłuższy czas zarażać swoje partnerki seksualne nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli jednak pojawią się u nich objawy zakażenia, są to najczęściej zaczerwienienie i pieczenie ujścia cewki moczowej i napletka, ból przy oddawaniu moczu oraz nietypowa wydzielina z cewki moczowej.

Polecamy: witaminy i minerały niezbędne przy odchudzaniu

Co robić?

Gdy pojawią się objawy zakażenia rzęsistkowicą, trzeba zgłosić się do lekarza. Pobierze on wydzielinę z pochwy w celu badania pod mikroskopem obecności rzęsistka. Czasem w tym celu może być również użyty osad moczu. Jeśli badania potwierdzą obecność rzęsistka należy rozpocząć leczenie. Najważniejsze aby leczyć zarówno pacjentkę jak i jej partnera seksualnego. Na czas leczenia należy zachować szczególną higienę i powstrzymać się od współżycia. W celu eliminacji zakażenia stosuje się antybiotyki imidazolowe np. metronidazol. Leki muszą być przyjmowane przez oboje partnerów. Są dwa sposoby dawkowania: może być to duża dawka leku przez 1-2 dni lub mniejsza dawka przez tydzień. Podczas przyjmowania metronidazolu i do 24h po zakończeniu kuracji tym antybiotykiem nie można spożywać alkoholu.

Metronidazol jest bardzo skuteczny w leczeniu rzęsistkowicy, jednak należy przestrzegać powyższych wskazań. Wstrzemięźliwość seksualną należy zachować do momentu zniknięcia objawów u obojga partnerów i zakończenia leczenia, a najlepiej do kolejnego kontrolnego badania wymazu z pochwy.

Nieleczona rzęsistkowica jest niebezpieczna

Bywają przypadki, że objawy rzęsistkowicy mijają samoistnie. Nie musi oznaczać to jednak wyleczenia, a fakt że zakażenie przeszło w formę przewlekłą. Rzęsistek może zasiedlać narządy płciowe i drogi moczowe, co prowadzi do dalszych infekcji. Takie zakażenie jest bardzo niebezpieczne dla kobiet ciężarnych, ponieważ może prowadzić do poronień lub przedwczesnych porodów. Poza tym raz przebyta i prawidłowo wyleczona rzęsistkowica nie chroni przed ponownym zakażeniem.

Polecamy: Gry erotyczne

Zapamiętaj!

Reklama