Seks jest bardzo ważnym elementem życia dla każdego związku, dlatego jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich uprawiaj go jak najczęściej. Twoja sprawność fizyczna na pewno się poprawi, będziesz tryskać humorem i dobrym samopoczuciem.

Możesz kochać się do woli w przeróżnych pozycjach, jednak w okresie ciąży warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Dlatego należy dobierać takie pozycje, które nie zaszkodzą zdrowiu dziecka i mamy.

Seks w pierwszym trymestrze ciąży

Jest to okres w którym nie musicie zmieniać swoich upodobań seksualnych, brzuszek jest praktycznie niewidoczny i nie przeszkadza w kontaktach seksualnych. Seks potraktujcie jak beztroską zabawę sprawiająca ogromna satysfakcję. Wybierajcie pozycje, które nie uciskają obrzmiałych i bolących piersi.

Najlepsza będzie pozycja na jeźdźca, siadasz na biodrach mężczyzny, możesz być zwrócona przodem do jego twarzy lub odwrotnie. Układ ten pozwala na kontrolę głębokości penetracji, ale i zadbać o to by partner nie uraził Twoich piersi.

W przypadku gdy cierpisz na poranne mdłości, lub zmęczenie często występujące w I trymestrze, wypróbuj pozycję na łyżeczkę. Ty leżysz na boku, partner tuż za Tobą w tej samej pozycji, możesz lekko unieść nogę, która pozwoli na wsunięcie członka do pochwy. Powolne falowanie i brak ucisku na piersi i brzuch pozwoli przeżyć ogromną satysfakcję.

Seks w drugim trymestrze ciąży

Czas między 14 a 26 tygodniem ciąży to najlepszy okres na uprawianie seksu, minęły już poranne mdłości i wymioty. Hormony ciążowe powodują większy apetyt na figle łóżkowe u kobiety, również jej ciało jest dużo bardziej wrażliwe na dotyki i szybciej osiąga orgazm. Włączcie do igraszek miłosnych bitą śmietanę, którą możecie ze smakiem zlizywać z Waszych ciał.

Nim brzuszek osiągnie duże rozmiary wykorzystujcie wszystkie pozycje, które przyjdą Wam do głowy pod warunkiem, że będą wygodne i nie będą go uciskały.

Możecie kochać się w pozycji tylnej, ty klęczysz lub podpierasz się o łóżko a partner stoi lub klęczy za Tobą opierając dłonie na Twoich pośladkach. Pamiętaj że to on kontroluje intensywność penetracji, dlatego jeżeli jest zbyt głęboka i silna powiedz mu o tym.

Pozycja klasyczna jest również dobrym rozwiązaniem. Ty leżysz na plecach a Twój ukochany na Tobie musicie jednak uważać by nie uciskać brzuszka.

Zadowolić seksualnie możecie się również w pozycji Kąt prosty, Ty leżysz na plecach z rozchylonymi i ugiętymi nogami w kolanach, opierając stopy za pośladkami partnera. Twój mężczyzna osłania Twoje pośladki zgiętymi nogami i delikatnie wprowadza członek. Ma w ten sposób możliwość swobodnego pieszczenie piersi i ud.

Seks w trzecim trymestrze ciąży

Ostatni trymestr nie sprzyja miłosnym uniesieniom, brzuszek jest coraz większy a Ty odczuwasz zmęczenie, bóle w krzyżu i puchniecie nóg. Najlepiej obdarzać się masą pocałunków i pieszczot. Być może dzięki czułościom nabierzecie ochoty na coś więcej.

Dogodną pozycją będzie pozycja na jeźdźca tak ja w pierwszym trymestrze. Doznania wizualne związane z falowaniem Twoich dużych piersi będą ogromne dla Twojego partnera.

Bezpieczną pozycją będzie zapewne pozycja na łyżeczkę opisana również w I trymestrze ciąży.

Możecie również wypróbować pozycję w której partnerka leży na plecach na brzegu łóżka, z lekko rozchylonymi kolanami a jej partner w pozycji klęczącej lub stojącej delikatnie ja penetruje.

W ostatnich miesiącach ciąży warto również pamiętać o miłości francuskiej np. pozycja 69, polega ona na równoczesnym pieszczeniu się i całowaniu, leżąc w taki sposób, aby Wasze głowy były na wysokości narządów płciowych partnera.

Najważniejsza jest jednak zgoda lekarza na współżycie oraz dobór takich pozycji z których oboje będziecie czerpać satysfakcję z seksu.

