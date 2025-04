Siedzenie na wózku

Prawidłowa pozycja siedząca w ciągu dnia na wózku przy stole ma ogromne znaczenie dla rehabilitacji chorego po udarze. Powinniśmy zwracać uwagę na to, by chory siedział wyprostowany, bo często, szczególnie we wczesnym okresie po udarze, ma tendencję do przechylania się na stronę chorą. Tendencja ta spowodowana jest nadaktywnością strony pośrednio zajętej.

Czasami dochodzi problem obniżenia masy mięśniowej pośladka po stronie bezpośrednio zajętej. W takim przypadku symetrię ciała można wyrównać, podkładając pod pośladek po stronie porażonej ręcznik ułożony w kostkę. Powinniśmy stosować prosty, ale bardzo skuteczny zabieg, dbać, by dłonie chorego jak najczęściej były ułożone blisko twarzy, tak, by np. ręce podpierały twarz. Na początku można mu pomóc przytrzymując rękę, aż do momentu, kiedy sam się tego nauczy. W tej pozycji kora mózgowa jest bardzo aktywna. Taka pozycja poprawia czucie pacjenta i aktywizuje dłoń do pracy – radzi Magdalena Selwod, fizjoterapeutka Bonifraterskiego Centrum Zdrowia.

Świetnym ćwiczeniem jest pozycjonowanie tj. utrzymanie ręki na jakimś przedmiocie. Na filmie dłoń pacjenta umieszczona jest na szklance. Po jakimś czasie możemy rozwinąć to ćwiczenie układając na szklance dodatkowy przedmiot. Kiedy to też stanie się już łatwe, chory może zacząć ćwiczyć funkcje w łańcuchach zamkniętych pod okiem rehabilitanta pracującego np. wg koncepcji Bobath.

Ważne – ćwiczeniem ZAKAZANYM jest ściskanie piłeczki! Powoduje ono niepożądane wzmożenie napięcia mięśni zginaczy. Wskazane jest raczej, jeśli to możliwe, przekładanie z miejsca na miejsce różnych przedmiotów np. butelki.

