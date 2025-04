Oto kilka przydatnych rad, dzięki którym nie popełnimy błędów w przyjmowaniu leków.

Zawsze informuj lekarza o innych lekach, które zażywasz!



System zdrowotny w Polsce nie pozwala na skuteczną weryfikację leków zapisanych jednemu pacjentowi, ponieważ poszczególni specjaliści nie kontaktują się ze sobą, a sam pacjent często nie pamięta, jakie leki zażywa. W takich przypadkach często pomocą służą farmaceuci, dlatego czasami warto realizować recepty w tej samej aptece u zaufanego aptekarza, który wie, jakie leki przyjmujemy i może wykryć możliwość szkodliwych oddziaływań przy realizacji recepty. W takim przypadku na pewno poinformuje nas o tym i zaleci powtórną konsultację z lekarzem.

Ważne jest, aby sam chory wiedział, jakie leki przyjmuje i w jakich dawkach. Również rodzina pacjenta powinna mieć przygotowaną rozpiskę leków wraz z dawkowaniem. Informacje te zawsze powinniśmy przekazywać każdemu lekarzowi wypisującemu nowe leki. Możemy spisać nazwy leków oraz dawki na kartce i nosić ją przy sobie. W ten sposób w nagłej sytuacji nie musimy się martwić, że pamięć nas zawiedzie.

„Ziółka” mogą być niebezpieczne!



Wśród wielu osób panuje przekonanie, że „ziółka” są dobre na wszystko i że jeśli nie pomogą to na pewno nam nie zaszkodzą. Podobne przekonanie dotyczy innych preparatów dostępnych bez recepty. Absolutnie nie jest to prawdą! Ogromna większość popularnych surowców roślinnych wchodzi w interakcje z lekami. Dlatego zawsze konsultujmy zakup ziół, suplementów diety i innych preparatów dostępnych bez recepty z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosuj leków przepisanych innej osobie!



Nie można „ wymieniać się” ani pożyczać leków innej osobie. Niestety wśród osób starszych często dochodzi do tego procederu. Wynika to z błędnego przekonania, że jeśli lek pomaga mojej sąsiadce to, dlaczego ma nie pomóc także mi? Absolutnie nie powinniśmy tego robić, bo nie tylko sami możemy ucierpieć, ale także możemy wyrządzić krzywdę osobie, której lek pożyczyliśmy. Każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na leki. Mimo że ktoś cierpi na tę samą jednostkę chorobową, może potrzebować innych leków i innych dawek niż my. Dobór leku jest indywidualny. Lekarz oprócz choroby podstawowej bierze pod uwagę występowanie chorób towarzyszących, występowanie uczuleń, dietę i metabolizm.

Zachowuj odpowiednie odstępy czasowe między zażywanymi lekami!



Nie tylko seniorzy, ale także wszystkie osoby zażywające kilka leków jednocześnie powinny pamiętać, aby nie zażywać ich w tym samym momencie i zachować odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy przyjmowanymi lekami (najlepiej około 2 godzin), pozwoli to znacznie zmniejszyć ryzyko interakcji i działań niepożądanych. Jednocześnie najlepsze rezultaty terapeutyczne uzyskamy zażywając dany lek zawsze o tej samej porze, dlatego możemy poprosić naszego lekarza lub farmaceutę o przygotowanie najkorzystniejszego dla nas schematu zażywania leków.

Nie odstawiaj leków bez porozumienia z lekarzem!



Osoby starsze przyjmujące leki długotrwale (zwykle latami) pod żadnym pozorem nie powinny przerywać ich stosowania, ani pomijać dawek bez porozumienia z lekarzem. Bardzo często obserwowane są sytuacje zaniechania bądź robienia przerwy w zażywaniu leku, który powinien być stosowany regularnie. Wynika to z faktu, że pacjenci widząc u siebie okresową poprawę, przerywają terapię. Leczenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy jest systematyczne, w organizmie ustala się wtedy swoisty „stan stacjonarny”, czyli poziom stężenia leku utrzymuje się na stałym poziomie. Przerwanie zażywania leku powoduje zachwianie tego stanu, a co za tym idzie zmniejszenie efektywności terapii.

Pytaj o tańszy odpowiednik Twojego leku!



Możesz poprosić aptekarza o zamianę leku na tańszy odpowiednik o takim samym działaniu. Jednak nie zdziw się, jeśli usłyszysz, że właśnie tego leku zamienić nie wolno. Tak może się zdarzyć w przypadku niektórych leków nasercowych, leków przeciwarytmicznych, przeciwzakrzepowych, psychotropowych, cytostatycznych i innych.

W wielu aptekach możemy uzyskać specjalne zniżki dla osób w starszym wieku.