Wiele osób podczas przyjmowania leków nie zastanawia się nad tym, czym je popija. Zdaje nam się to zupełnie nieistotne.

To, czym popijemy lek może mieć jednak niebagatelny wpływ na to, z jaką siłą on zadziała, po jakim czasie, a niekiedy może decydować o tym, czy w ogóle spełni on swoje zadanie. Dlatego warto zwrócić na to uwagę. Czy popijanie leków mlekiem jest bezwzględnie zakazane?

Wapń zawarty w mleku a leki



Wapń zawarty nie tylko w mleku, ale także we wszystkich jego przetworach (sery, jogurty) może tworzyć z niektórymi lekami kompleksy lub sole nierozpuszczalne w wodzie. Powoduje to zmniejszenie lub całkowicie uniemożliwia wchłaniania niektórych leków z przewodu pokarmowego do krwioobiegu. W efekcie stężenie terapeutyczne substancji leczniczej we krwi nie zostaje osiągnięte i brak jest działania leczniczego.

Dotyczy to m.in. leków, takich jak: tetracykliny (z wyjątkiem doksycykliny, na wchłanianie której wapń nie ma wpływu), fluorochinolony, sole żelaza (przyjmowane najczęściej przy anemii) czy stosowanego w przypadku osteoporozy kwasu etydronowego.

Działanie to dotyczy nie tylko wapnia, ale także jonów innych metali np. glinu, magnezu, żelaza. Dlatego podczas przyjmowania tych leków trzeba zwrócić uwagę na inne zażywane preparaty i produkty bogate w powyższe pierwiastki i zachować odstęp między nimi a lekami.

Dlatego powinnyśmy nie tylko unikać popijania leków mlekiem, ale także zachować, co najmniej dwugodzinny odstęp pomiędzy ich przyjęciem a spożyciem produktów bogatych w wapń lub leków go zawierających.

Mleko a tabletki powlekane



Produktów mlecznych należy unikać podczas przyjmowania wszelkiego rodzaju tabletek powlekanych.

Powlekanie służy najczęściej stworzeniu tabletki dojelitowej, czyli takiej, która uwalnia zawartą substancje leczniczą dopiero w zasadowym środowisku jelit. Produkty mleczne zmniejszają kwasowość soku żołądkowego, w efekcie czego mogą powodować rozpad otoczki już w żołądku.

Zbyt wczesne uwolnienie zawartości tabletki może prowadzić nie tylko do unieczynnienia substancji leczniczej, ale także do podrażnienia błony śluzowej żołądka.

Mleko pełnotłuste a leki



Niektórych leków nie powinnyśmy popijać mlekiem pełnotłustym. Może to doprowadzić do zwiększenia wchłaniania substancji leczniczej i w efekcie jej wyższego stężenia we krwi.

Dotyczy to najczęściej następujących leków:

-trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych

-β- adrenolityków stosowanych np. w nadciśnieniu

-niektórych leków przeciwpasożytniczych

Mleko pełnotłuste można wypić 1 godzinę przed przyjęciem leku lub 2 godziny po.

Najbezpieczniej jest popijać leki przegotowaną, ostudzoną wodą wodociągową. Zawarte w wodzie mineralnej składniki również mogą wpływać na wchłanianie leku.