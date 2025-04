Zwyczaje kulinarne

Nie znaleziono pokarmu, który u każdej osoby chorej na migrenę i po każdym jego spożyciu wywoła napad bólu głowy. Zależności między żywnością a migreną są skomplikowane i niejasne. Różne osoby reagują wystąpieniem bólu na różne pokarmy.

Najwięcej migreników zaobserwowało, że napad cierpienia jest u nich prowokowany przez alkohol, czekoladę, pomarańcze. Po ich wyeliminowaniu czasem następuje poprawa zdrowia, ale niestety nie zawsze.

Leczenie migreny dietą ma niewielką wartość. Mimo to osoby przekonane, że określony produkt wywołuje u nich ból głowy powinny zdecydowanie unikać jego spożywania!

Czytaj też: Jak dieta zmniejsza ataki migreny?

Stres i odpoczynek

Osoby stale się czymś martwiące i przeżywające trudną sytuację, jak rozwód czy poważne kłopoty finansowe, częściej miewają napady bólu głowy.

Nagły, silny stres (np. wiadomość o poważnej chorobie czy śmierci bliskiej osoby) może wywołać objawy migreny w ciągu kilku sekund lub minut. Jednak w sytuacjach, które są niezwykle stresujące, ale wymagają zdecydowanej reakcji, migrena nie przeszkadza działać. Tak dzieje się np. w czasie pożaru albo wpadnięcia dziecka do głębokiej wody. Organizm mobilizuje wtedy wszystkie siły i rusza na ratunek. Mózg nie ma wtedy czasu na migrenę.

Tym samym mechanizmem tłumaczy się nasilenie bólów głowy w weekend, w czasie wypoczynku – tym razem mózg „ma czas” i wykorzystuje go na odreagowanie.

Sen

Jak to zwykle bywa, szkodzi zarówno nadmiar jak i niedobór snu. Zaobserwowano, że szczególnie ryzykowne jest późne kładzenie się do łóżka. Ma to dużo większe znaczenie niż wczesne wstawanie czy ogólnie krótki sen. Zdarza się, że migrena budzi w środku nocy. Rzadko udaje się wtedy przespać napad bólu i rano wstać bez dolegliwości.

Uraz głowy

Ma znaczenie szczególnie u dzieci. Napad bólu z typową aurą (czyli zaburzeniami wzrokowymi) może być spowodowany przez silny ucisk, np. zbyt ciasne okulary pływackie. Jednak najbardziej niebezpieczny jest nagły wstrząs, jak podczas upadku z huśtawki. Opisano nawet „migrenę piłkarską”, która była wywoływana przez odbijanie piłki głową.

Światło i hałas

Silne, oślepiające światło nie tylko nasila migrenowy ból głowy, ale może też go wywoływać. Podobnie jest z hałasem i drażniącymi zapachami.

Pogoda

Wielu chorych na migrenę zauważa częstsze pojawianie się bólu przy zmianie pogody.

Okazuje się, że największe znaczenie ma wzrost ciśnienia atmosferycznego, który wyprzedza napad o 24 godziny.

Niekorzystny wpływ może też mieć burza i suchy, gorący wiatr. Należy pamiętać, że reakcje na pogodę są zawsze bardzo indywidualne i nie można się spodziewać, że wystąpią u każdej osoby z migreną.

Polecamy też: Jakie leki stosuje się w napadzie migreny?

Reklama