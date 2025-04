Dlaczego dzieci są otyłe?



Problem otyłości u dzieci zaczyna się często już w okresie prenatalnym lub niemowlęcym. Przyczyną może być niewłaściwy sposób odżywania się kobiety w ciąży oraz karmienie sztuczne zastępujące naturalne. Powodem bywa również przekarmianie noworodków, prowadzące do niepotrzebnego poszerzania objętości żołądka, co z kolei skutkuje nadmierną potrzebą jedzenia. Bardzo ważnym czynnikiem są również nieprawidłowe nawyki żywieniowe przejmowane od rodziców i otoczenia - zbyt duża kaloryczność dań w stosunku do zapotrzebowania organizmu, odżywianie się w fast-foodach, brak regularnych posiłków, a także spędzanie wolnego czasu przed komputerem, to najczęściej popełniane błędy.

Jadłospis dziecka

Niejednokrotnie jadłospis małych dzieci jest ubogi w błonnik, witaminy, antyutleniacze i pierwiastki śladowe, przez co nie dostarcza wartościowych składników odżywczych. -Dania zawierające zbyt dużą ilość tłuszczów nasyconych (pizza, smażone mięso, chipsy) a także słodycze i napoje gazowane powodują zakwaszenie organizmu, przyczyniające się do problemów trawiennych, wypadania włosów, pogorszenia stanu skóry czy apatii i nadciśnienia – ostrzega Zofia Urbańczyk, dietetyk. Istnieje także grupa dzieci, u których otyłość spowodowana jest czynnikami genetycznymi lub wiąże się z innymi schorzeniami wynikającymi z zaburzeń gospodarki hormonalnej. W większości wypadków podstawowym problemem jest jednak niewłaściwa dieta oraz brak reakcji ze strony rodziców, którzy nie zauważają, jak pewne złe nawyki stają się normą.

BMI dziecka



Rodzice powinni kontrolować wagę i wzrost dziecka. Na podstawie uzyskanych wartości można obliczyć wskaźnik masy ciała BMI. W tym celu należy masę ciała wyrażoną w kilogramach podzielić przez podniesiony do kwadratu wzrost w metrach. Do interpretacji wyniku niezbędne są odpowiednie siatki centylowe, dostępne zarówno w Internecie, jak i u lekarza pierwszego kontaktu. Należy jednak pamiętać, że należy odnosić wynik do normy wyliczonej dla dzieci w określonym wieku. BMI powyżej 95. centyli oznacza otyłość. W takiej sytuacji konieczna jest konsultacja z lekarzem i dietetykiem.

Zgubne skutki otyłości



Otyłości u dzieci może bowiem doprowadzić do takich chorób, jak cukrzyca typu II i nowotwory oraz kłopotów z sercem i układem pokarmowym. – Tak naprawdę nadmierna waga uderza w cały organizm, obciąża wszystkie narządy i zakłóca ich prawidłowy rozwój. Oprócz skutków zdrowotnych, obserwujemy również skutki psychologiczne. Dzieci cierpiące na otyłość mają problemy z akceptacją grupy, są narażone na wyśmiewanie przez rówieśników i odstają od nich pod względem sprawności fizycznej – dodaje dietetyk.

Co można zrobić?



Rodzice powinni zadbać o to, aby dziecko codziennie jadło pełnowartościowe posiłki. Na talerzu dziecka powinny znaleźć się węglowodany w postaci ryżu, makaronów czy ziemniaków, jak również porcja białka - mięso, nabiał oraz warzywa. Słodycze ze szkolnego sklepiku należy zastąpić owocami, w preferowanej przez maluchów formie: koktajli, sorbetów czy musów. Ważne jest także wspólne spożywanie posiłków o ustalonych porach oraz unikanie wysokokalorycznych przekąsek. Nieocenione znaczenie w zapobieganiu otyłości mają regularne ćwiczenia fizyczne. Zamiast spędzać wolny czas przed telewizorem, rodzice powinni zachęcać dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Pierwszym krokiem do zmiany złych nawyków może być zatem rodzinny spacer lub wycieczka rowerowa.

Źródło: Informacja prasowa/ak