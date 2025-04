Skąd się bierze pokrzywka?

Pokrzywka to zmiana skórna występująca u 10-20% populacji, cechująca się występowaniem obrzękniętego bąbla wraz z towarzyszącymi mu obrzękiem skóry i różowym lub porcelanowo białym zabarwieniem. Charakterystyczne jest to, że zmiana do kilkunastu godzin bez pozostawienia śladu. Czym więc jest powodowana ta przelotna zmiana skórna i czy właściwie jest groźna?