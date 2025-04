Kiedy należy podejrzewać afty?

Afty mają charakterystyczny obraz i miejsce występowania. Są to wykwity zapalne, dobrze wyróżniające się od zdrowej części śluzówki. Pokryte są biało-żółtym lub szaro-żółtym nalotem pochodzenia włóknikowego (w wyniku zapalenia na powierzchni odkłada się włóknik). Poniżej nalotu występuje sącząca nadżerka. Naturalnie rana goi się w przeciągu kilku dni do 2 tygodni. Dodatkowo na podejrzenie aft wskazuje miejsce występowania: zachyłki przedsionka jamy ustnej, miejsce przyczepu wędzidełek warg i języka, na brzegach i końcu języka oraz na wargach. Nigdy nie spotykamy aft na podniebieniu twardym i dziąsłach. Dodatkowo występowaniu aft towarzyszy silny ból, który uniemożliwia jedzenie. Podczas ataku choroby w jamie ustnej powstają 1-4 afty, a dolegliwości bólowe stopniowo ustępują, mimo niepełnego zagojenia się rany.

Co jest przyczyną aftozy?

Do tej pory nie ustalono jednoznacznie czynnika powodującego powstawanie aft. Wiele wskazuje na to, sprzyjają mu osłabienie odporności i kontakt z nieczystymi przedmiotami. Podobnie zauważono, że afty mogą powstać pod wpływem urazów mechanicznych (zabiegi dentystyczne, ukłucie szczoteczką do zębów) lub chemicznych. Częściej obecność aft obserwuje się podczas miesiączki, przewlekłych zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz psychopatiami. Rzadziej natomiast spotyka się afty u dzieci. Ponadto choroby wyniszczające sprzyjają przewlekłemu i nawrotowemu występowaniu aft. Także niedobory witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza oraz zaburzenia hormonalne są podejrzewane o powodowanie aft.

Afty bywają objawem zespołu Behçeta.

Leczenie aft

Nie dysponujemy przyczynowym sposobem leczenia aft, toteż nasze postępowanie lecznicze sprowadza się do doraźnego zmniejszenia bolesności i przyspieszeniu tworzenia się nabłonka przez stosowanie przyżegań. W tym celu używamy 1-5% wodnego roztworu azotanu srebra lub błękitu metylowego. Ponadto stosujemy solcoseryl lub kleje tkankowe. W przypadku aft o ciężkim przebiegu prowadzi się antybiotykoterapię tetracyklina w postaci płukanki ustnej. Niestety wszystkie te sposoby leczenia są jedynie doraźne i nie zapobiegają nawrotom choroby. Zazwyczaj wyleczenie następuje samoistnie.

