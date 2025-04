Na obecnym etapie wiedzy medycznej, lekarze nie są w stanie ustalić, dlaczego u jednych osób wytwarzają się torbiele, a u innych nie. Wiadomo natomiast, że istnieje pewna skłonność genetyczna do powstawania torbieli – jeśli taka zmiana występuje u rodzica, jego dziecko ma większą szansę na rozwój torbieli niż dziecko osoby, u której torbiele nigdy nie występowały.

Torbiele nerki wykrywane są najczęściej podczas badania ultrasonograficznego (USG), zleconego przez lekarza z zupełnie innej przyczyny. Jeśli w badaniu nie widać znamion złośliwości, wykrytą torbiel należy jedynie obserwować bez podejmowania interwencji chirurgicznej lub farmakologicznej. Jeśli natomiast lekarz, wykonujący badanie stwierdzi, że dana zmiana może nie być torbielą prostą, zleci on dodatkowe testy diagnostyczne mające na celu ustalenie postępowania terapeutycznego.

Torbiele proste

Najbardziej popularnymi torbielami nerek są tak zwane torbiele proste. Nie mają one potencjału do transformacji w zmiany o charakterze złośliwym, osiągają niewielkie rozmiary i nie wywołują żadnych objawów chorobowych. Torbiele proste nie są związane z procesem zapalnym – mogą występować pojedynczo lub w formie kilku odrębnych zmian.

Kiedy torbiele mogą być groźne?

W momencie, gdy dochodzi do gwałtownego wzrostu torbieli nerki, jej obraz w badaniu ultrasonograficznym lub tomografii komputerowej budzi niepokój lekarza albo zaczynają się pojawiać objawy ze strony torbieli wynikające z jej uciskania na sąsiednie struktury, są to jednoznaczne wskazania do operacyjnego usunięcia torbieli.

Bardzo rzadko zdarza się, że zawartość torbieli nerki ulegnie zakażeniu, a przez to u pacjenta mogą objawić się objawy, takie jak:

ból dolnej części pleców ,

, ból brzucha,

gorączka,

problemy z oddawaniem moczu ,

, obecność krwi w moczu.

Jeśli pacjent zauważy u siebie takie symptomy, powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza, by nie dopuścić do rozszerzenia się zakażenia na inne struktury jamy brzusznej.

Wielotorbielowatość nerek

Jest to choroba uwarunkowana genetycznie – polega na powstawaniu dużej ilości torbieli w nerkach, a także często w innych częściach ciała (najczęściej w wątrobie, śledzionie i trzustce). Schorzenie to nieuchronnie prowadzi do upośledzenia pracy nerek w stopniu wymagającym wprowadzenia leczenia nerkozastępczego (dializoterapii lub konieczności przeszczepu nerki). Leczenie ogranicza się do terapii objawów choroby – wyrównywania zaburzeń metabolicznych oraz kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

