Kto może być operowany?

Leczenie chirurgiczne rozważa się w przypadku braku skuteczności metod zachowawczych (m.in. terapii lekami zmniejszającymi wytwarzanie kwasu solnego w żołądku), zwłaszcza u osób młodych. Istnieje także grupa chorych, którzy nie mogą przyjmować leków ze względu na przeciwwskazania lub nasilone działania uboczne. Operacja może być także wskazana u osób, u których dochodzi do powikłań choroby refluksowej przełyku (GERD): powstawania blizn i zwężeń przełyku czy krwawień z przełyku.

Badania wykonywane przed operacją

W ramach przygotowań do operacji większość pacjentów przechodzi badanie endoskopowe przełyku i żołądka, czyli ezofagogastroskopię. Czasem wykonywane są dodatkowe badania: zdjęcie rentgenowskie przełyku, pH-metria (pomiar pH w przełyku) lub manometria (pomiar ciśnienia w przełyku).

Jak przebiega operacja choroby refleksowej przełyku?

Celem operacji jest wzmocnienie dolnego odcinka przełyku poprzez przyszycie wokół niego „kołnierza” z górnej części żołądka. Zabieg taki nosi nazwę fundoplikacji. Dzięki niemu zwiększa się napięcie dolnego zwieracza przełyku, co zapobiega cofaniu się do przełyku zawartości żołądka. Natomiast jeśli przyczyną refluksu jest przepuklina rozworu przełykowego, to operacja pozwala na jej usunięcie.

Operacja może zostać wykonana poprzez nacięcie brzucha (tzw. laparotomię) oraz techniką laparoskopową, która cieszy się coraz większą popularnością. Jej istotą jest wprowadzenie narzędzi chirurgicznych i niewielkiej kamery przez kilka niewielkich otworów w ścianie brzucha.

Skuteczność i możliwe komplikacje operacji

Leczenie operacyjne GERD jest uważane za metodę bezpieczną i skuteczną. U około 90% operowanych osób dochodzi do wyleczenia zapalenia przełyku. Z kolei odsetek zgonów na skutek operacji wynosi poniżej 1%. Po operacji może wystąpić zaparcie, przechodzące następnie w biegunkę. Stan taki ma zazwyczaj przejściowy charakter i nazywany jest pooperacyjnym zespołem jelita drażliwego. U 5-10% osób dochodzi do nawrotu dolegliwości. Przyczyną jest założenie zbyt słabych szwów wokół przełyku. Może być wówczas konieczna powtórna operacja z założeniem wzmocnionych szwów (re-operacja).

Kontrowersje dotyczące operacyjnego leczenia refluksu

Stosowanie metod operacyjnych w leczeniu choroby refluksowej budzi jednak pewien sceptycyzm. Okazuje się bowiem, że około połowa chorych po różnym czasie od operacji wymaga przyjmowania leków z powodu nawrotu dolegliwości.

