Skręcenie stawu skokowego jest najczęstszym powodem wizyt u ortopedy. Dochodzi do niego wtedy, gdy zostanie przekroczony naturalny, bezpieczny zakres ruchu w stawie. Bardzo często, bo aż w 95% przypadków, dochodzi do wykręcenia stopy na zewnątrz, a o wiele rzadziej do wykręcenia jej do środka.

Skręcenie stawu skokowego polega na uszkodzeniu torebki stawowej i/lub więzadeł.

Stopnie skręcenia stawu skokowego

Diagnozuje się trzy typy skręcenia stawu skokowego, które wyróżnia się na podstawie nasilenia uszkodzeń torebki stawowej i więzadeł.

Pierwszy stopień

Lekkie uszkodzenie (pęknięcie) torebki stawowej i naciągnięcie więzadeł.

Drugi stopień

Rozerwanie torebki stawowej i naderwanie więzadeł.

Trzeci stopień

Całkowite rozerwanie torebki stawowej i zerwanie więzadeł.

Objawy skręcenia stawu skokowego

W stopniu pierwszym pojawia się niewielki ból , który nie utrudnia chodzenia. Może też dojść do niewielkiego obrzęku, który samoistnie znika. Często występuje też krwiak i wrażenie lekkiej niestabilności stopy.

W stopniu drugim ból jest duży, podobnie jak obrzęk i krwiak. Chodzenie jest wyraźnie utrudnione, a niestabilność stawu zauważalna.

W stopniu trzecim ból może być paradoksalnie mniejszy niż w stopniu drugim, jednak bardzo nasila się podczas chodzenia. Ruchomość stopy ulega wyraźnemu ograniczeniu, pojawia się bardzo duży obrzęk oraz duży krwiak, a niestabilność stopy jest znaczna.

Kiedy dochodzi do skręcenia stawu skokowego?

Najczęściej nienaturalne wygięcie stopy zdarza się podczas zeskakiwania z podwyższenia, podczas biegu oraz chodzenia po nierównym podłożu.

Leczenie skręcenia stawu skokowego

Specjalistycznego leczenia nie wymaga pierwszy stopień skręcenia. Wystarczy unieruchomienie stawu skokowego opaską elastyczną lub bandażem oraz powstrzymywanie się przez pewien czas od chodzenia i uprawiania sportów. Bardzo często ludzie aktywni, po doznaniu tego typu urazu, zbyt szybko wracają do treningów, co może przyczynić się do trwałej niestabilności stawu i nawracających skręceń.

Drugi stopień skręcenia najczęściej wymaga leczenia farmakologicznego oraz unieruchomienia stopy specjalnym stabilizatorem. Oczywiście konieczny jest tez odpoczynek i rehabilitacja.

W trzecim stopniu skręcenia stawu skokowego konieczne może być założenie opatrunku gipsowego, a po jego zdjęciu stabilizatora. Unieruchomienie stopy trwa zwykle 5-6 tygodni. Jeśli lekarz stwierdzi przewleką niestabilność stawu, konieczna jest operacja. Powrót do sprawności trwa wtedy ok. 3 miesięcy i wymaga rehabilitacji po zdjęciu gipsu pooperacyjnego.

