Skręt jądra - co to takiego?

Skręt jądra to bolesny problem zwykle młodych chłopców. Pojawić się może już w życiu płodowym, ale i u dorosłych mężczyzn. Polega na skręceniu jądra wzdłuż własnej osi, co zwykle wynika z jego słabego anatomicznego umocowania w worku mosznowym. Często bywa określany jako „ostra moszna”, czyli stan nagły w urologii i wymaga szybkiej interwencji lekarza.



Czy jądro może się skręcić?



Okazuje się, że tak. Jeżeli do tego dochodzi, obserwowany jest obrót jądra i powrózka

nasiennego, co blokuje dopływ krwi do tego narządu. Niedokrwienie skutkuje obumarciem

narządu, ale tylko wtedy gdy jądro nie zostanie „uwolnione” o czasie. Częściej dochodzi do

skrętu lewego jądra.

Jakie są przyczyny tego stanu?



Za przyczyny skrętu jądra uznaje się:

słabe umocowanie jądra w worku mosznowym i jego zwiększona ruchomość,

nieprawidłowości anatomiczne, jak za długi jądrowód, za duża osłonka pochwowa (obejmująca jądro, najądrze i kawałek powrózka nasiennego), która za wysoko łączy się z powrózkiem nasiennym,

wcześniej wnętrostwo – czyli niezstąpienie jąder,

wirusowe lub bakteryjne zapalenia jąder i najądrzy,

zapalenie najądrza,

uwięźnięta przepuklina pachwinowa.

Objawy skrętu jądra i rozpoznanie



Do najczęstszych objawów skrętu jądra należą:

ból pachwiny, brzucha i jądra (choć też nie zawsze), może być promieniujący od jądra do pachwiny lub biodra,

tkliwe, obrzęknięte jądro, wysoko ułożone (uniesione ku górze), później zaczerwienienie skóry na skręconym jądrze,

mogą imitować zapalenie wyrostka robaczkowego,

czasem nudności i wymioty.

Rozpoznanie stwierdza się na podstawie objawów i badania pacjenta. Najlepszym jest USG

Dopplera, ukazujące przepływ krwi w naczyniach wokół jądra i powrózka nasiennego. Skręt

jądra różnicuje się z:

zapaleniem najądrza,

skrętem przydatków jądra,

obrzękiem idiopatycznym.

Czy konieczna jest operacja?



Tak, operacja jest zawsze konieczna, gdyż nie ma opcji „odkręcenia” jądra inaczej niż metodą inwazyjną. Poza tym, dzięki operacji możliwe jest właściwe ułożenie jądra i jego przymocowanie do worka mosznowego za pomocą szwu. To samo wykonuje się z drugim jądrem, ponieważ ono również kiedyś mogłoby ulec skręceniu (predyspozycja anatomiczna). Operacja powinna być wykonana w czasie od 6 do 12 godzin od wystąpienia objawów. Czasem jednak się zdarza podczas badania palpacyjnego obrócić jądro.

Jakie są konsekwencje nieleczenia?



Konsekwencją nieleczenia, czyli zaniechanie wykonania operacji, niewyrażenie na nią zgody i zwlekanie z pójściem do lekarza, skutkuje po średnio około 6 godzinach martwicą skręconego jądra. W takim przypadku jądro musi być usunięte. Warto wiedzieć, że większość jąder które uległy skręceniu ulega później częściowemu lub całkowitemu zanikowi.