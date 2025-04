Bolesne skurcze mięśni nóg to powszechna dolegliwość, która może pojawić się u każdego z nas. Ich przyczyną jest na przykład nadmierny wysiłek fizyczny, nieprawidłowe siedzenie, niedobór soli i minerałów. Skurcze atakują nagle, trwają od kliku sekund do kilku minut, ale powoduję ból i duży dyskomfort, dlatego warto poznać kilka sposobów na tę uciążliwą dolegliwość.



Fot. Fotolia



Ból towarzyszący skurczom wynika z faktu, iż mięsień kurczy się z dużą siłą i pozostaje napięty przez około minutę.

W walce ze skurczami mamy do dyspozycji klika metod, którymi możemy spróbować sobie pomóc:

Automasaż

Jednym z najprostszych sposobów poradzenia sobie ze skurczem jest masaż. Możemy wykonywać go okrężnymi ruchami lub ugniatając mięsień przesuwając rękę od góry do dołu. Musimy go jednak wykonywać z dużą siłą, aby ta metoda okazała się skuteczna, więc jego wykonanie może dostarczyć nam na początku kolejnego dyskomfortu.

Ćwiczenia

Rozciągnięcie mięśnia to szybki sposób na pozbycie się skurczu, szczególnie gdy złapał nas skurcz łydki czy stopy. Wówczas rekomenduje się, jak najszybsze wyprostowanie nogi. Przy powtarzających się skurczach, szczególnie u osób, które długo pozostają w tej samej pozycji np.: siedząc codzienne długie godziny za biurkiem w pracy, poleca się ćwiczenia rozciągające jak na przykład joga.

Maści chłodzące

Na skurcze kojąco również działają maści chłodzące, jak na przykład Maść Niedźwiedzia Polarny Lód. Jej tradycyjna receptura i naturalne składniki jak mięta, arnika górska i mięta chińska zapewnią ekspresowe uczucie schłodzenia i przynoszą szybką ulgę. Maści chłodzące, które są dobrą alternatywą do okładów z lodu, tworzą na skórze pielęgnacyjno – ochronną warstwę, która zapewnia długotrwałe działanie.

Preparaty z potasem i magnezem

Podłożem występowania bolących skurczów mogą być również niedobory w organizmie potasu i magnezu. Można im zaradzić wzbogacając naszą dietę w produkty bogate w te minerały. Najlepszym źródłem potasu są pomidory, ziemniaki, pietruszka, orzechy i warzywa strączkowe, a magnezu: czekolada, banany, kasza gryczana, płatki owsiane. Braki potasu i magnezu można również uzupełnić korzystając z odpowiednich suplementów diety.

Konsultacja lekarska

Jeśli bolesne skurcze mięśni, mimo zastosowania domowych metod pojawiają się zbyt często, należy skonsultować się z lekarzem, aby zweryfikować, czy nie są one spowodowane chorobą układu krążenia związanego z niewydolnością żylną.

W oparciu o materiał prasowy InnovationPR