Gdy obwód talii przekracza pewną długość, przestaje być problem wyłącznie natury estetycznej. Otyłość brzuszna, bo o niej mowa, może prowadzić do wielu groźnych chorób i powikłań zdrowotnych. Jeśli ten problem dotyczy również ciebie lub twoich bliskich, koniecznie przeczytaj, jakie mogą być konsekwencje!

1. Cukrzyca

Ta groźna choroba to niestety epidemia naszych czasów. Prowadzi do wielu groźnych powikłań, np. związanych z nerkami, wzrokiem czy układem nerwowym. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać wczesne objawy cukrzycy, by jak najszybciej rozpocząć walkę z chorobą.

2. Problemy z sercem i naczyniami krwionośnymi

Choroba wieńcowa, nadciśnienie, miażdżyca, zawał serca... To tylko kilka przykładów tego, jak destrukcyjny wpływ na układ krwionośny może mieć otyłość. Choroby układu krążenia, podobnie jak cukrzyca, to jedna z chorób cywilizacyjnych, które w Polsce są odpowiedzialne za aż 50% wszystkich zgonów!

3. Nadciśnienie tętnicze

Choć to również jedna z chorób układu krążenia, mimo wszystko postanowiliśmy poświęcić mu oddzielny punkt. To dlatego, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników podwyższających tzw. ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli ryzyko, że u chorego w ciągu następnych lat wystąpią groźne powikłania nadciśnienia tętniczego, takie jak zawał, udar a nawet śmierć.

4. Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny to wspólna nazwa dla grupy chorób, które mają tendencję do występowania razem. Oprócz otyłości brzusznej (jest warunkiem podstawowym) w skład zespołu metabolicznego wchodzi również cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze i/lub zaburzenia lipidowe. Aby móc mówić o zespole metabolicznym, oprócz otyłości brzusznej muszą wystąpić jeszcze co najmniej dwie z wymienionych wcześniej chorób.

Więcej o zespole metabolicznym i jego rozpoznaniu

5. Problemy ze stawami

Nietrudno domyślić się, że duży brzuch to dodatkowe kilogramy i obciążenie dla kości i stawów. Może to prowadzić do rozwoju różnych chorób układu ruchu, np. reumatyzmu czy choroby zwyrodnieniowej stawów. Ich konsekwencją mogą być ból i problemy z poruszaniem się, aż do całkowitego usztywnienia włącznie.

Otyłość brzuszna to problem coraz częściej dotykający Polaków i Polki. Zazwyczaj jest skutkiem połączenia niezdrowej diety, nadużywania alkoholu i braku aktywności fizycznej. Biorąc pod uwagę jak poważne konsekwencje może przynieść, warto zawczasu zadbać o zdrową sylwetkę. Zarówno dla zdrowia, jak i dobrego samopoczucia.

