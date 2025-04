Znajdujące się w papierosie substancje toksyczne i rakotwórcze, poprzez biologiczne współdziałanie ze sobą wyniszczają, niekiedy bardzo dyskretnie, organizm człowieka.

Co grozi palaczom – najczęstsze choroby



Badania prowadzone na całym świecie są dowodem na to, że palenie tytoniu jest ściśle związane z występowaniem wielu, niekiedy bardzo poważnych, chorób. Najczęstszymi skutkami palenia tytoniu są:

nowotwory (m.in. płuc, krwi, krtani, tchawicy, nerki, przełyku, trzustki, pęcherze moczowego, wątroby),

choroby zębów (m.in. zapalenie dziąseł, paradontoza, nieprzyjemny oddech, próchnica),

choroby układu oddechowego (astma, grypa, gruźlica),

choroby serca i naczyń krwionośnych (m.in. nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, miażdżyca naczyń obwodowych, tętniak aorty),

inne choroby (m.in. osteoporoza, cukrzyca, wrzody żołądka i dwunastnicy),

powikłania okresu dziecięcego (m.in. powolny wzrost, upośledzenie zdolności uczenia się, zespół nagłego zgonu noworodka);

(m.in. powolny wzrost, upośledzenie zdolności uczenia się, zespół nagłego zgonu noworodka); powikłania podczas i po ciąży (m.in. poronienia, niepłodność, opóźnienie rozwoju płodu, przewlekłe niedotlenienie, powikłania porodowe, przedwczesny poród),

następstwa biernego palenia (m.in. u dorosłych: nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia; u dzieci: obniżenie wydolności oddechowej, infekcje układu oddechowego).

Mężczyźni bardziej narażeni



Naukowcy wykazali, że wskaźnik ryzyka zgonu u mężczyzn, którzy palą, w stosunku do mężczyzn, którzy nie palą wynosi ok. 1,7. Jeśli mężczyzna pali ponad przeciętność, czyli powyżej dwóch paczek dziennie, to wskaźnik ten może wynosić nawet ponad 2. U kobiet ryzyko zgonu jest nieco niższe.

O negatywnym działaniu tytoniu na organizm wie niemal każdy. Niewielu jednak umie zrezygnować z palenia i rozpocząć zdrowy styl życia. Dzieje się tak dlatego, że siła uzależnienia jest często ogromna, a palaczowi trudno jest samemu zerwać z nałogiem. Istotna jest zatem pomoc specjalisty.