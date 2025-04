Zmiany, zmiany - czyli czym jest macierzyństwo

Po urodzeniu dziecka zmieni się Wasze życie - to przecież oczywiste, to dlatego tak wiele z Was po urodzeniu dziecka odczuwa frustracje i zniechęcenie. Może warto mówić o macierzyństwie jak o trudnej, wyczerpującej pracy oczywiście z chwilami nieopisanego szczęścia. Warto się przygotować, by minimalizować skutki negatywnych stron macierzyństwa.

Reklama

Z czym trzeba się będzie zmierzyć

Problemy kobiet po urodzeniu dziecka wiążą się z wieloma kwestiami, dotyczącymi matki, dziecka oraz relacji matki i partnera oraz matki i dziecka. Zajmiemy się tu sprawami związanymi z młodą mamą.

Trudne sprawy dotyczące kobiet po porodzie to kwestie związane z jej ciałem, które jest wyczerpane po ciąży. Młode mamy skarżą się na bóle kręgosłupa, hemoroidy. Gdy karmisz piersią to możesz spodziewać się podrażnionych brodawek, bolesnych zastojów. Oczywiście, gdy wiesz co może Cię spotkać łatwiej się na to przygotować, np. smarując brodawki specjalną maścią.

Dużą bolączką młodych mam jest brak snu. Małe dziecko kilkakrotnie budzi się w ciągu nocy, wcześnie wstaje dlatego najważniejsze żebyś zawsze uzupełniała braki snu, gdy tylko nadarzy się taka okazja. Gdy Twój maluch śpi w ciągu dnia Ty też się połóż.

Niech sen będzie twoim priorytetem, a nie np. posprzątane mieszkanie. Nie wymagaj od siebie zadań ponad siły.

Polecamy: Strach przed macierzyństwem

Reklama

Zaufany fachowiec

Bardzo ważną kwestią są kwestie dotyczące samopoczucia, psychiki kobiet. Burza hormonów, zmęczenie, nowe obowiązki i odpowiedzialność za małą istotkę mogą przerosnąć młodą mamę. Dlatego trzeba liczyć się z tym, iż po porodzie zamiast euforii może dopaść Was smutek i przygnębienie.

Dobrze jeżeli możesz liczyć na swojego partnera, który zrozumie Twoje lęki. Warto mieć zaufanego pediatrę, który nawet w nocy odbierze od Ciebie niepokojący telefon. Jeżeli nie możesz sama poradzić sobie z problemem zawsze szukaj pomocy w instytucjach do tego powołanych, często organizują one spotkania dla matek z depresją poporodową. Ważne, że zajęcia takie są popołudniami lub często pracownicy zapewniają opiekę dziecku.

Czytaj także:Dlaczego kobiety nie chcą mieć dzieci?