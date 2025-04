Czym jest SLS?

Sodium Laureth Sulfate tak brzmi pełne rozwinięcie skrótu SLS, jest to substancja powierzchniowo czynna, zbudowana z długiego niepolarnego łańcucha węglowodorowego, który może zakotwiczyć się w tłuszczu oraz polarnej główki, która umożliwia oddziaływanie z wodą. Innymi słowy SLS służy do usuwania tłustych substancji z powierzchni skóry. Bez SLS szampony, czy mydła nie pełniłyby swojej funkcji myjącej.

Wpływ SLS na zdrowie

W Internecie istnieje wiele negatywnych opinii na temat SLS, ile jest w tym prawdy ? Zacznijmy może od najgroźniejszego zarzutu, czyli zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu. W publikacjach znajdujących się w bazie PubMed nie udało się znaleźć żadnego badania w 100% potwierdzającego ten zarzut, jednak należy zaznaczyć, że w trakcie procesu produkcji SLS powstaje także 1,4-dioksan. W niewystarczająco oczyszczonych produktach zawierających SLS, może znajdować się zatem kancerogenny związek.

Drugim zarzutem są różnego rodzaju zmiany skórne wywoływane przez SLS. W tym przypadku obawy są uzasadnione ponieważ, znajduje się wiele publikacji świadczących o tym zjawisku. Przede wszystkim trzeba jednak podkreślić, że SLS nie działa jednakowo na wszystkich ludzi, a efekty działania tego detergentu na skórę mogą być różne, od zapalenia, zaczerwienie, obrzęk po łuszczenie. Wykazano także, że SLS jest bardziej „agresywny” w wysokich temperaturach, warto mieć to na uwadze podczas zażywania gorących kąpieli, czy mycia rąk.

Pojawiają się także opinie na temat przenikania SLS przez skórę, oraz gromadzenie się jej w organizmie. Okazuje się, że to prawda, zwłaszcza w jamie ustnej oraz w okolicach oka gdzie skóra jest bardzo cienka,jak wykazują badania, śladowe ilości SLS są nadal wykrywane nawet 5 dni po ostatnim użyciu produktu. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na to czy kumulacja SLS w organizmie prowadzi do innych powikłań, jednak z pewnością nie jest to obojętne dla naszego organizmu.

Czy SLS stanowi zagrożenie dla zdrowia ? Być może w małych ilościach nie, należy jednak pamiętać, że znajduje się praktycznie w każdym produkcie. Mamy kontakt bezpośrednio z tą substancją bardzo często w ciągu jednego dnia. Za każdym razem kiedy myjemy zęby, ręce, włosy czy bierzemy prysznic, powodujemy, że SLS kumuluje się w naszym ciele. Oczywiście skutki działania tego detergentu nie muszą się pojawić od razu i jest to uzależnione od osoby, jednak jeśli jest to możliwe, warto zrezygnować chociażby z kilku produktów zawierających SLS. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, ponieważ wykazano, że u osób młodych siarczan sodowo-lauretowy znacznie częściej jest przyczyną problemów dolegliwości skórnych.

Generalnie nie ma listy wszystkich produktów wolnych od SLS, dlatego też kiedy wybiera się jakiś kosmetyk, warto zapoznać się z jego składem. Siarczan sodowo-lauretowy, może występować pod różnymi nazwami oraz oznaczeniami handlowymi. Warto unikać produktów ze skrótami lub nazwami takimi jak: SLS, SLES oraz ALS (Ammonium lauryl sulfate wywołuje podobny efekt co SLS) .Poniżej kilka produktów wolnych od SLS:

Ziaja BioBalans do mycia twarzy,

Vichy Purete Thermale do mycia twarzy,

L'Oreal Professionel Color Gloss,

HiPP Babysanft, Shampoo, Szampon dla dzieci,

Nivea Bath Care Kremowy olejek pod prysznic,

Ziołolek Linomag olejek do kąpieli dla dzieci i niemowląt.

