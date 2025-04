Wybierając się za granice naszej ojczyzny, warto poznać prawa rządzące się w innych krajach. Urlop w ciepłych zakątkach naszego globu, przeważnie zawsze jest udany. Jednak czasem może się nam przytrafić coś zupełnie niespodziewanego i przykrego...

Reklama

Wypadek lub zachorowanie za granicą jest niewątpliwie najczarniejszym scenariuszem wakacji. Już wcześniej przedstawiliśmy co i jak należy zrobić przed wyjazdem w kraje europejskie: Gdy zachorujesz za granicą. Teraz szczegółowo zajmiemy się przedstawieniem funkcjonowania służby zdrowia, w najczęściej odwiedzanych przez nas krajach.

Gdy na miejsce letnich wojaży wybieramy Stary Kontynent, z pewnością nie można pominąć krainy malującej się na mapie, jako but. Mowa oczywiście o słonecznej Italii. Dobra pogoda, wyśmienita kuchnia śródziemnomorska, niepowtarzalne wrażenia estetyczne, masa zabytków, kultura i temperament włoski, przyciągają nas jak magnes...

Co wtedy, gdy przytrafi się nam we Włoszech coś złego?

Oczywiście najlepiej zapobiegawczo wyrobić sobie przed wyjazdem Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i ubezpieczyć się prywatnie. Warto też postarać się o kopie tych dokumentów. Zazwyczaj wraz z EKUZ trzeba okazać dowód tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty.

Na podstawie EKUZ mamy zapewnione te świadczenia medyczne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Miejscowy lekarz ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w danym przypadku zdrowotnym i jednocześnie bierze pod uwagę charakter przypadku oraz czas pobytu osoby ubezpieczonej na terenie Italii.

Pamiętajmy, że lekarz udziela nam pomocy według zasad i kryteriów, obowiązujących we Włoszech, a nie takich jak w Polsce.

NFZ nie zwróci nam kosztów leczenia w prywatnych ośrodkach, dlatego szukając pomocy medycznej, wybierajmy państwowe. Wykaz takich placówek znajdziemy w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej - Azienda Sanitaria Locale (ASL). Niektóre miasta rozwinęły działalność takich instytucji, jak specjalne ośrodki dla turystów, znane jako Servizio di guardia turistica lub Servizio di guardia medica estiva.

Gdy znajdziemy się już u lekarza, przedstawiamy mu naszą EKUZ i dajemy jej kserokopię (dlatego przed wyjazdem warto je wykonać). Jeżeli wymagane jest leczenie specjalistyczne, konieczne jest otrzymanie stosownego skierowania. W przypadkach nagłych, udajemy się od razu do szpitala, przedstawiając EKUZ lub wzywamy zespół medyczny, dzwoniąc na numer 112.

Opłaty za leczenie

To jest kwestia zmienna, jak w każdym kraju. Zazwyczaj nie podlegają zwrotowi, chyba, że zaznaczono inaczej. Za wizytę u lekarza lub stomatologa zapłacimy około 35-40 euro.

Co do leków na receptę – niektóre kupimy za cenę ryczałtową. Pozostałe zdobędziemy za pełną cenę lub jej połowę. Pełna odpłatność za lek jest określana słówkiem „ticket” na rachunku.

Do wystawienia recepty na leki refundowane, uprawniony jest lekarz państwowej służby zdrowia. Gdy zapłacimy pełną cenę leku, zachowajmy metkę z opakowania, rachunek i dowód wpłaty. Ubiegając się o refundację kosztów leków, po powrocie do Polski, trzeba udać się do swojego oddziału NFZ i złożyć wniosek o zwrot kosztów, wraz z oryginałami dowodami na to, że kupiliśmy lek.

Odnośnie transportu do Polski – jest niestety w pełni opłacany przez pacjenta lub jego rodzinę.

EKUZ nie zapewnia nam pokrycia kosztów leczenia we Włoszech i transportu do Polski, dlatego właśnie najlepiej jest ubezpieczyć się prywatnie. Trzeba jeszcze pamiętać, że lecząc się prywatnie musimy liczyć się z faktem, że pieniądze do nas nie wrócą.

Gdzie jeszcze po informacje?

Informacje o pomocy medycznej dla turystów uzyskujemy w lokalnych urzędach ds. opieki zdrowotnej (ASL) lub w instytucji łącznikowej:

Ministero della Salute

DG RUERI Ufficio II

Piazzale dell'Industria, 20

00144 Roma, Italia

Tel. +39 06 599 42 464,

Fax +39 06 599 42 541

www.ministerosalute.it

Reklama

Opracowano na podstawie informacji ze strony www.nfz.gov.pl