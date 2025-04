Od sałaty do zakażenia bakteryjnego

Paczkowana sałata, często wymieszana z innymi warzywami (liśćmi jarmużu, szpinaku, roszponki czy rukoli), to częsty widok na sklepowych półkach – zazwyczaj jest już umyta, wystarczy ją tylko otworzyć, wysypać do miski i już nadaje się do spożycia. A przynajmniej tak sugerują nam producenci na opakowaniach… Nawet jeśli wymaga uprzedniego opłukania przed jedzeniem, jest wygodniejsza w użyciu i przechowywaniu, chętnie więc sięgamy po nią na zakupach.

Reklama

W Wielkiej Brytanii okazało się jednak, że taki właśnie zapakowany mix sałat doprowadził do masowego zatrucia pokarmowego, z powodu którego dwie osoby zmarły, a ponad 150 zostało zakażonych patogenną bakterią E. coli. Aż 60 chorych wymagało hospitalizacji. O całej sytuacji poinformowało w poniedziałek 18 lipca BBC.

Objawy zakażenia bakterią E. Coli

Bakteria E. coli (czyli pałeczka okrężnicy) jest oznaczona symbolem 0157. Aby jej uniknąć, należy dokładnie myć warzywa i owoce – łącznie z tymi paczkowanymi. Objawy zatrucia pojawiają się zazwyczaj 3-4 dni od zakażenia, chociaż bywa, że symptomy uwidaczniają się dopiero po 2 tygodniach. Najczęściej należą do nich: biegunka i wymioty, mogą się też pojawić nudności, ból i zawroty głowy, gorączka, osłabienie.

Niestety, jak wynika z badań, samo mycie warzyw i owoców nie daje nam pełnej gwarancji, że nie dojdzie do zakażenia bakterią. Może ona bowiem być obecna w wodzie, którą podlewane są uprawiane rośliny, a tym samym wniknąć do ich komórek i spowodować zakażenie podczas spożywania zarażonych produktów. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny na pewno jednak zminimalizuje to zagrożenie.

Reklama

Jak uchronić się przed zakażeniem groźnym szczepem E. Coli?

E. Coli - dlaczego ta bakteria jest tak niebezpieczna?

Gdzie w kuchni jest najwięcej bakterii?