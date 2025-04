Śniadanie lekiem na jesienną chandrę?

Zbliżają się jesienne słoty, za oknami coraz szarzej, chłodniej i nieprzyjemniej. Najchętniej nie opuszczalibyśmy ciepłego domu i wylegiwali się w łóżku... Niestety trzeba mobilizować się do porannych pobudek, mimo iż aura nie sprzyja. Zachęcamy Was mimo wszystko do wstawania wcześniej, by zjeść przed wyjściem do szkoły lub pracy pełnowartościowy posiłek.

Fot. Depositphotos



Śniadanie jest bowiem najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i powinno mieć wysoką jakość. To od niego zależy nasza energia na cały dzień, ale i nastrój. Jeśli zjemy pożywne i wieloskładnikowe śniadanie – zapewnimy sobie dobre samopoczucie. A wystarczy wstać z łóżka jedynie kwadrans wcześniej...

Warto wiedzieć, że pełnowartościowe śniadanie zjedzone powoli, w spokojnej atmosferze to dobry początek dnia. Po pierwsze naładujemy nasze „akumulatory”, posilimy organizm po kilkugodzinnym odpoczynku sennym i zapewnimy sobie „dawkę humoru” zjadając produkty z węglowodanami.

Co warto wybierać jesienią na śniadanie?

Poniżej przedstawiamy produkty spożywcze, które będą pożywne i dostarczą większości składników odżywczych. Zatem podczas śniadania nie zapominajmy o:

warzywach: marchew, pomidor, ogórek, rzepa, seler;

owocach: śliwy, morele, jeżyny, borówki, maliny jesienne, jabłka, gruszki, ananas;

nabiale: twaróg, jogurt;

pieczywie i produktach zbożowych: bułki, płatki owsiane, płatki śniadaniowe;

orzechy i nasiona: migdały, orzechy laskowe, nerkowce, orzechy włoskie, pestki dyni i słonecznika;

napój: ulubiona herbata, sok owocowy, mleko.

Bardzo ważne, by śniadanie obfitowało w węglowodany złożone pochodzące z produktów pełnoziarnistych i nasion, owoców i warzyw. Ponadto warto je uzupełnić o białko np. szklanka mleka, jogurt lub twarożek, czy serek homogenizowany. Taki posiłek pozwoli cieszyć się energią na kilka godzin. Ważne, by jeść go powoli, dokładnie przeżuwać, delektując się smakami. Nie bez znaczenia jest także forma serwowania sobie śniadania. Jeśli lubimy: herbatę pijmy w ulubionym kubku, kawę w filiżance, a posiłki zjadajmy z estetycznie zdobionych talerzy, musli z eleganckich salaterek.

Przykładowe śniadania

Zestaw 1.:

2 kromki pełnoziarnistego pieczywa

1 pomidor

150 g serka homogenizowanego

1 brzoskwinia

herbata

Zestaw 2.:

250 g jogurtu owocowego

do jogurtu:

- 2 garści płatków zbożowych

- łyżka płatków owsianych

- 7 orzechów nerkowca

- garść żurawiny

- pokrojony banan

kawa zbożowa

Zestaw 3.:

2 połówki bułki

2 plastry wędzonego łososia

2 plastry sera żółtego

kilka pomidorków koktajlowych

2 plasterki cebuli

ćwierć świeżego ananasa

herbata z syropem lipowym