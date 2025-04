Oczy też się starzeją…

Z wiekiem wszyscy się starzejemy. Zachodzące w naszych organizmach zmiany fizjologiczne mają również wpływ na nasz wzrok i jakość widzenia. W efekcie starzenia się u wielu osób po czterdziestym roku życia pojawiają się problemy z widzeniem przedmiotów znajdujących się blisko. Konieczna jest wtedy konsultacja okulistyczna, aby dobrać odpowiednie okulary do bliży, popularnie nazywane okularami do czytania.

Dwie pary okularów

Jednakże okulary do czytania zapewniają komfort widzenia jedynie przedmiotów blisko położonych. Gdy spojrzymy przez nie na dalsze obiekty, to nie będą one ostro widziane, a wręcz rozmazane. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które dotychczas używały już okularów do dali. W takim przypadku potrzebne są dwie pary okularów, a co ważniejsze trzeba pamiętać, aby zawsze mieć je ze sobą. Konieczność częstego zmieniana okularów jest mało komfortowa w wielu sytuacjach życia codziennego, np. podczas zakupów w sklepie, kiedy trzeba sprawdzić cenę towaru.

Czym są soczewki progresywne?

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu są soczewki progresywne. Łączą one w sobie cechy zarówno soczewek do bliży, jak i do dali.

Soczewka progresywna jest soczewką okularową o zmiennych wartościach mocy (dioptrii) w jej różnych częściach. Wyglądają one dokładnie tak samo, jak zwykła soczewka okularowa. Patrząc przez nią prosto na przedmioty znajdujące się w dużej odległości wykorzystujemy górną część soczewki. Z kolei chcąc coś przeczytać z bliska będziemy korzystać z jej dolnej części. Pomiędzy strefą soczewki do dali a do bliży znajduje się obszar (kanał progresji) przeznaczony do zapewnienia ostrego widzenia do odległości pośrednich, np.: do komputera, nawigacji w samochodzie.

Ile to kosztuje?

Obecnie na rynku salony optyczne oferują szeroką gamę soczewek progresywnych w przedziale cenowym od 350 zł do nawet kilku tysięcy złotych za parę soczewek.

Jakie soczewki wybrać?

Wielu klientów w pierwszej kolejności pyta o cenę takich soczewek. Poszukiwania tych szkieł powinny jednak polegać na optymalnym określeniu potrzeb i trybu życia klienta oraz sposobu ich użytkowania.

Ważnym czynnikiem przy wyborze soczewek progresywnych jest również sama oprawa okularowa, która powinna zapewniać duże pole widzenia. Głównym parametrem do porównań powinna być szerokość kanału progresji. Osoby prowadzące aktywny tryb życia, korzystające często z komputera, powinny wybrać soczewki z szerokim kanałem. Ich dodatkową zaletą jest znaczenie łatwiejsza ich adaptacja. Dodatkowo w soczewkach z wąskim kanałem (najniższa przedział cenowy) występują dość duże pola nieczynne – z dużymi zniekształceniami obrazu, przez które nie można patrzeć.

Obecnie na rynku dostępne są soczewki progresywne o konstrukcji "free form", które w znacznym stopniu zmniejszają powyżej opisane zniekształcenia boczne oraz zapewniają płynną zmianę mocy.

Na koniec należy zaznaczyć, że w przypadku nieprzystosowania się do soczewek progresywnych przez klienta większość producentów zapewnia ich bezpłatną wymianę na dwie pary soczewek okularowych (do bliży i dali) lub jedną parę wieloogniskowych.

