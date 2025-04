Izraelscy naukowcy zaangażowali do swojego badania 101 dializowanych pacjentów. Wszyscy chorzy przez rok przed każdym zabiegiem dializy, które odbywały się trzy razy w tygodniu, otrzymywali do wypicia cierpki napój. W celu sprawdzenia efektów działania soku z granatów jedynie część pacjentów otrzymywała prawdziwy sok, natomiast pozostali pili placebo. Badania laboratoryjne przeprowadzone na późniejszym etapie doświadczenia udowodniły, że w grupie pacjentów pijących prawdziwy sok z granatów obniżone zostały znacznie parametry stanu zapalnego. Stwierdzono także niższe stężenie we krwi tzw. wolnych rodników będących w nadmiarze czynnikiem uszkadzającym komórki. Co więcej chorzy rzadziej musieli być hospitalizowani z powodu różnych infekcji.„Nie znam niczego, co wywierałoby tak głęboki efekt” – komentuje dr Frank Brosius, ordynator oddziału nefrologicznego przy Uniwersytecie Michigan. Zastrzega on jednocześnie, że potrzeba jeszcze wieloośrodkowych badań zanim zaleci się stosowanie soku z grantów w diecie pacjentów dializowanych. Naukowcy podejrzewają, że działanie soku związane jest z jego wysoką zawartością antyoksydantów, większą nawet niż w czerwonym winie. Dieta bogata w przeciwutleniacze chroni przed działaniem wolnych rodników, które w organizmie chorych dializowanych powstają w zwiększonej ilości z powodu kontaktu ich krwi z urządzeniem do dializ. Mniejsza ilość wolnych rodników oznacza spadek nasilenia reakcji zapalnej.Warto jeszcze na koniec dodać, że owoce granatu nie są jedynymi zawierającymi antyutleniacze. Możemy je znaleźć w wielu innych produktach np. brokułach, jagodach, czerwonym winie itd. Warto je wszystkie włączyć w skład naszej codziennej diety.Źródło: Reuters/ kp

