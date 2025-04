Sok z trawy pszenicznej - mikstura dla zdrowia

Trawa pszeniczna uprawiana w warunkach domowych to prawdziwy hit żywieniowy. To jedno z najświeższych warzyw, jakie możemy otrzymywać z własnej plantacji o każdej porze roku – także zimą. Sok z trawy pszenicznej okazuje się być bogatym w substancje odżywcze napojem o cennych dla zdrowia właściwościach.

Sok z trawy pszenicznej jest uznawany za efektywny środek detoksykujący, odkwaszający i wzmacniający organizm, ponieważ obfituje w:

węglowodany

białko roślinne

nienasycone kwasy tłuszczowe

zielony barwnik – chlorofil

potas

magnez

wapń

żelazo

witaminy z grupy B.

Zastosowanie soku z trawy pszenicznej

Sok z trawy pszenicznej stosowany wewnętrznie, czyli doustnie prawdopodobnie może być pomocny w walce z niedokrwistością, zmęczeniem, obniżeniem nastroju, bezsennością, nadciśnieniem. Chroni przed wolnymi rodnikami tlenowymi, a także poprawia utlenowanie naszego organizmu. Ponadto może zapobiegać nadwadze, problemom z trawieniem, nadkwasotą oraz łagodzić stany zapalne w obrębie przewodu pokarmowego. Regularne wypijanie soku z trawy pszenicznej może także zmienić zapach potu. Sok pszeniczny znajduje też zastosowanie w kosmetologii i pielęgnacji skóry. Można przygotowywać na jego bazie maseczki na skórę i włosy działające odżywczo, oczyszczająco, liftingująco i rozświetlająco. Sok poprawia także stan włosów i przyspiesza gojenie się ran (warto wcześniej skonsultować to z lekarzem), a także łagodzi świąd, odparzenia i ukąszenia owadów.

Jak stosować sok z trawy pszenicznej:

profilaktycznie: 30g soku dziennie

w chorobach: 30-90g soku dziennie

spadek odporności: 60-90g soku dziennie

*trawapszeniczna.pl.tl



Domowa uprawa trawy pszenicznej:

1. Do wysokich podstawek pod doniczki nasypać ziemi na wysokość ok. 1 cm

2. Wysiać nasiona ekologicznej pszenicy i podlać je, przysypać ok. 1cm warstwą ziemi.

3. Przełóż pszenicę w nasłonecznione miejsce i każdego wieczora podlewaj

4. Po kilku dniach pszenica powinna wykiełkować.

5. Gdy trawa osiągnie wysokość ponad 10cm – nadaje się do ścięcia.

Czy wiesz, że...

Sok z trawy pszenicznej zawiera mnóstwo chlorofilu – zielonego barwnika, który jest podobny do hemoglobiny – czerwonego barwnika krwi. Chlorofil wchłonięty przez organizm poprawia może wspomóc poprawę parametrów krwi.