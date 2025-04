Naukowcy odkryli, że sok żurawinowy wykonany z wysokiej koncentracji proantocyjanidyny (PAC) może zmniejszyć ryzyko zakażenia dróg moczowych u dzieci o 2/3.

PAC to związki, które sprawiają, że żurawina ma działanie antybakteryjne. Wcześniej żurawinę i suplementy z jej dodatkiem często polecano kobietom, które borykają się z nawracającymi zakażeniami układu moczowego.

Nawracające zakażenia układu moczowego u dzieci mogą niszczyć nerki. Lekarze zapisują więc małym pacjentom antybiotyki, które przejawiają skutki uboczne, a co więcej powodują nierzadko powstanie w organizmie lekoodpornych bakterii. Naukowcy sprawdzają więc, czy produkty z żurawiną mogą zastąpić dotychczasowo stosowane leczenie farmakologiczne.

Niestety, okazuje się, że picie soku żurawinowego kupionego w supermarkecie nie wystarczy. Ma on bowiem inny skład niż ten, który był wykorzystywany w badaniach. Dlaczego?

Sok żurawinowy w czystej postaci smakuje niewielu osobom. Producenci mieszają go więc z innymi (np. jabłkowym) lub dodają do niego cukier. Wówczas taki sok zawiera mniej PAC. Co więcej, nadmiar cukru to kalorie, a picie słodkich soków w dużych ilościach może powodować biegunki u dzieci.

Na koniec dodajmy, że aby zapobiegać zakażeniom układu moczowego u dzieci, warto pilnować, by regularnie piły i chodziły do łazienki.

Źródło: healthnews.com/mn

