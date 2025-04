Zgaga, czyli ogień w przełyku

Każdy przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrego uczucia palenia i pieczenia w przełyku, czyli tzw. zgagi. Jej powodem jest dostawanie się soków trawiennych z żołądka do dolnego odcinka przełyku. Ściany przełyku zbudowane z błony śluzowej zupełnie nie są przystosowane do kwaśnego środowiska treści żołądkowej i ulegają powolnemu zniszczeniu.

Zgaga nie pojawia się znikąd. Bardziej narażone są na nią osoby z nadwagą, palące papierosy i uzależnione od kawy. Tłuste posiłki i odpoczynek po jedzeniu w postaci drzemki to kolejne źródła zgagi. Zatem, aby skutecznie pozbyć się zgagi ze swojego życia należy zacząć przede wszystkim od zmiany przyzwyczajeń.

Zgaga - -palący problem

Jak uwolnić się od zgagi?

Zasada pierwsza to zakaz najadania się do syta, czy raczej przejadania się. Im więcej pokarmu w żołądku, tym trudniej organizmowi go strawić. Dlatego trzeba przestawić się na jedzenie mniejszych porcji, ale w większej częstotliwości. Dokładne przegryzanie pokarmu to także klucz do sukcesu – żołądek łatwiej strawi mniejsze cząstki jedzenia, a organizm szybciej poczuje się syty. Natomiast po posiłku najlepiej wybrać się na spacer niż zapaść w sen. W pozycji poziomej żołądek ma utrudnione zadanie, natomiast treść pokarmowa ułatwioną drogę do przełyku.

W walce ze zgagą najważniejsza jest cierpliwość i konsekwentne działanie. Nie ma takiej diety cud, która uwolni od tego palącego problemu. Ale zastosowanie się do wszystkich zaleceń i wyeliminowanie tych czynników, które zgagę wywołują na pewno przyniesie oczekiwane efekty.

To pozbycie się z diety takich produktów jak:

Kawa.

Czekolada.

Alkohol.

Papierosy.

Owoce cytrusowe.

Napoje gazowane.

Słone i pikantne potrawy.

Czy wiesz jak pozbyć się zgagi domowym sposobem?

Zgaga – przejaw poważniejszego problemu

Jeśli zmiana trybu życiu nie przynosi oczekiwanych efektów, a zgaga pojawia się co najmniej kilka razy w tygodniu i zwyczajnie utrudnia życie, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Takie uporczywe dolegliwości mogą być objawem poważnej choroby, jaką jest refluks przełyku. Stałe drażnienie ścian przełyku kwaśnymi sokami żołądkowymi może doprowadzić do ich zmian nowotworowych.