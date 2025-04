Polacy są na trzecim miejscu w świecie pod względem ilości kupowanych leków przeciwbólowych. Wiele preparatów kupują bez recepty, więc nikt nie ma kontroli nad tym, co i w jakich dawkach przyjmują konkretne osoby. Kupujemy też często po prostu pastylkę „od bólu” nie patrząc na to, co zawiera.

Jakie tabletki przeciwbólowe wybrać?

Przy bólu o lekkim natężeniu, niezwiązanym z procesem zapalnym, np. przy bólu głowy, zwykle sięgamy po preparat z paracetamolem (Apap, Efferalgan, Panadol). Jest on uznawany za jeden z najbezpieczniejszych: mogą przyjmować go osoby z chorobą wrzodową i kobiety w ciąży (ale wchodzi w groźną reakcję z alkoholem, a stosowany niewłaściwie, może uszkodzić wątrobę!). Przy silniejszym lub długotrwałym bólu, pomocne bywają mocniejsze środki: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Jak działają NLPZ?

Mają działanie przeciwgorączkowe, leczą ból związany ze stanami zapalnymi (np. reumatyczny). Oprócz diklofenaku jest kilka innych substancji o podobnym działaniu. Mają one swoje zalety i wady. Skutecznie i na stosunkowo długi czas łagodzą ból, szybko zbijają gorączkę, niektóre można podawać dzieciom. Z drugiej strony, działają drażniąco na błonę śluzową żołądka, blokują działanie leków przeciwnadciśnieniowych, każdy z nich daje inne efekty uboczne.

Jakie substancje zawierają NLPZ?

NLPZ mogą zawierać różne substancje:

Ibuprofen (np. Ibufen, Ibum, Metafen, Nurofen). Dobrze przebadany. W razie konieczności można stosować w I i II trymestrze ciąży oraz u dzieci od3. miesiąca życia.

(np. Ibufen, Ibum, Metafen, Nurofen). Dobrze przebadany. W razie konieczności można stosować w I i II trymestrze ciąży oraz u dzieci od3. miesiąca życia. Kwas acetylosalicylowy (np. Aspirin, Polopiryna, Etopiryna, Alka-Prim). Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych powikłań, nie wolno podawać go dzieciom poniżej 12 r.ż.

(np. Aspirin, Polopiryna, Etopiryna, Alka-Prim). Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych powikłań, nie wolno podawać go dzieciom poniżej 12 r.ż. Metamizol (np. Pyralgina) szybko i skutecznie zbija wysoką gorączkę.

(np. Pyralgina) szybko i skutecznie zbija wysoką gorączkę. Naproksen (np. Anapren NEO, Aleve, Naproxen), działa 12 godzin, polecany osobom z nadciśnieniem, wysokim stężeniem cholesterolu oraz innymi problemami kardiologicznymi.

UWAGA! Nie wolno łączyć dwóch lub więcej leków z tej grupy! Zwiększa to ryzyko działań niepożądanych. Zanim weźmiesz tabletkę przeciwbólową, sprawdź, co zawiera i czy jest w twoim przypadku bezpieczna. Jeśli potrzebujesz leczenia przeciwbólowego dłużej niż kilka dni, poproś lekarza, by pomógł ci dobrać preparat.

