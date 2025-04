fot. Fotolia

Starzenie dentalne występuje wtedy, kiedy uśmiech ma zdecydowanie więcej lat niż twoja metryka. Wpływa na wygląd twarzy, kiedy się uśmiechasz oraz postarza jej rysy. Atakuje na kilku poziomach. Na szczęście zawsze możesz pokonać starzenie dentalne, a nawet odmłodzić się na fotelu u dentysty.

Zadbaj o biel swoich zębów

Żółte zęby są oznaką wieku tak jak zmarszczki czy siwizna. A białe? To atrybut młodości. – Z wiekiem szkliwo zmienia kolor z bieli o odcieniu niebiesko-szarym w stronę pomarańczowego – tłumaczy dr Iwona Gnach-Olejniczak z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa. Żółte zęby mają babcie i dziadkowie, ale czy pasują 20-30 latce? – Gdy zęby pacjenta są zbyt ciemne do jego wieku, rekomenduję wybielanie gabinetowe. Można to porównać do maskowania przedwczesnej siwizny – mówi stomatolog. Każdy z nas ma zapisaną w genach granicę wybielenia zębów. Tak więc nie ma obaw o nienaturalny efekt.

Krzywe zęby powodują zmarszczki?

Starzenie dentalne idzie w parze z krzywymi zębami. Żeby to zrozumieć, musisz zastanowić się, dlaczego właściwie zęby są krzywe? – Ponieważ nie mieszczą się w za wąskich łukach zębowych – odpowiada ekspert. Za wąskie kości szczęki i żuchwy nie podpierają właściwie skóry twarzy. – Za wcześnie pojawiają się zmarszczki na policzkach, bruzdy nosowo-wargowe. Rozmywa się owal, a usta bez podparcia tracą wypukłość – wylicza dr Gnach-Olejniczak. Lekarz rozszerza łuki zębowe aparatem ortodontycznym – zęby się prostują, a podparta skóra jest mniej podatna na wiotczenie i zmarszczki. Leczenie ortodontyczne zajmuje średnio 12-18 miesięcy i daje trwałe efekty.

Wady zgryzu a wygląd ust

Czym innym jest nienaturalne pompowanie ust, a czym innym usta cienkie jak niteczki. Bez dwóch zdań postarzają, a gdy są zapadnięte do wewnątrz, przypominają usta bezzębnej staruszki. – Za mało wyeksponowana czerwień wargowa to bardzo często nie cecha urody, ale konsekwencja wady zgryzu – mówi dr Gnach-Olejniczak. Zmiana wysokości zwarcia za pomocą leczenia ortodontycznego nadaje ustom właściwy rozmiar. To nagroda za doprowadzenie zgryzu do ładu. Co ważne, przywrócenie ustom właściwego wieku i rozmiaru jest trwałe i daje naturalny efekt.

Ubytki jedną z przyczyn starzenia dentalnego

Jeśli nie wstawiłaś brakujących zębów bocznych, będziesz się złościć, że starzejesz się szybciej niż rówieśniczki. Zamiast narzekać, idź do dentysty. – Tak zwane ubytki skrzydłowe mają wpływ na rysy całej twarzy. To przez nie brakuje kości podpierającej skórę – wyjaśnia wrocławska stomatolog. Gdy usunie się ząb, szczęka staje się w miejscu ubytku węższa i mniej wypukła. Wystarczy, że brakuje 2 zębów, a już skóra bez podparcia wiotczeje i opada. Pogarsza się owal, kształt policzków. Mogą pojawić się tzw. chomiki, czyli nadmiary obwisłej skóry oraz pionowe zmarszczki na policzkach. – Dlatego tak ważna jest wczesna implantacja. Tytanowa śruba, która naśladuje naturalny korzeń zęba, stale pobudza kość do utrzymania objętości. Cieszysz się odzyskanym zębem i atrakcyjnym wyglądem - dodaje.

Gotyckie podniebienie wywołuje worki pod oczami

Jest bardzo prawdopodobne, że twoje wiecznie podkrążone oczy, pod którymi tworzą się tzw. worki, to konsekwencja gotyckiego podniebienia. Czyli jakiego? Strzelistego i wąskiego jak średniowieczna katedra. – Gotyckie podniebienie występuje powszechnie przy zbyt wąskiej szczęce. Jest tak wysokie, że zaburza pracę naczyń limfatycznych i krwionośnych wokół oczu. Stąd zastoje, obrzęki, niedotlenienie – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. Przy okazji rozszerzenia szczęki aparatem ortodontycznym podniebienie opada, a naczynia odzyskują prawidłową drożność. Spojrzenie staje się wypoczęte i młode.

Pokazuj całe zęby!

Starzenie dentalne dotyka osoby, które mają starte zęby. Wyglądają na więcej lat niż mają, ponieważ nie pokazują w uśmiechu górnych zębów. – Młoda osoba pokazuje w uśmiechu ok. 4-6 mm górnych siekaczy. Z wiekiem to się zmienia. Średnio co 20 lat widać już o 2 mm górnych zębów mniej – wyjaśnia stomatolog. Kłopot mają młode kobiety, które w uśmiechu w ogóle nie pokazują górnych zębów. To postarza. Z reguły z dwóch powodów: wady zgryzu lub zgrzytania zębami. Dentysta podnosi zwarcie podczas leczenia ortodontycznego i odbudowuje starte zęby za pomocą licówek, często też leczy bruksizm. Uśmiech odzyskuje młody wygląd, a usunięcie przyczyny ścierania zębów zabezpiecza je przed erozją szkliwa i atakiem próchnicy.

