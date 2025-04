Czemu akurat staw skokowy?

Ten staw jest najbardziej narażony na wszelkie urazy. Znajduje się najbliżej podłoża i musi dźwigać największy ciężar (całe ciało). W dodatku jest to staw o znacznej ruchomości – można nim z łatwością manewrować prawie w każdą stronę i często jest w związku z tym używany. Dodatkowo te dolne części ciała mają bardzo złe ukrwienie ze względu na grawitację. Serce musi się mocno namęczyć, żeby wtłoczyć krew do kończyny dolnej, a potem żyły muszą się sporo napracować, żeby tą krew wypchnąć z powrotem. Stąd zdolności regeneracyjne tych tkanek są znacznie obniżone.

Jak pomóc stawowi w walce z urazami?

Pierwszą metodą jest kompresja. Kompresja to uciskanie tkanek, które powoduje, że krew nie zawierająca tlenu szybciej płynie do serca i do płuc, żeby nasycić się tlenem. Kolejnym sposobem jest stabilizacja. Gdy staw jest usztywniony, wzrasta jego zdolność do odnowy. Każdy ruch jest przecież zmianą pozycji kości i więzadeł względem siebie. Trzeba je porządnie unieruchomić, żeby mogły dochodzić do siebie w spokoju.

Co w takim razie pomoże?

Na rynku dostępne są obecnie stabilizatory stawów skokowych. Można wybierać pomiędzy różnymi rodzajami czy kolorami. Ideą przewodnią wszystkich jest stabilizacja. Na kolejnych miejscach są: wspomniana wcześniej kompresja, wzmocnienie, ochrona i rehabilitacja. Zbudowane mogą być z różnych materiałów: opasek elastycznych, materiałów rozciągliwych, bardzo wytrzymałych tkanin albo z tworzyw sztucznych z dodatkowymi elementami usztywniającymi (np. szynami). Mogą być prawie niewidoczne pod obuwiem lub wręcz je zastępować. Dostępne są również we wszystkich rozmiarach.

Ścięgno Achillesa pod kontrolą

Ścięgno Achillesa, które przebiega od pięty w górę w tylnej części stopy jest szczególnie narażone na urazy. Stabilizator zawiera w swojej budowie specjalną podeszwę pod piętę i poduszeczki wzdłuż ścięgna Achillesa z obu stron nogi. Taki układ materiałów znosi drgania, które wywoływane są przez nacisk pięty na podłoże podczas chodzenia i zapewnia większą stabilność przy ruchach stawu.

Stabilizatory – dla kogo?

Najczęściej używają ich sportowcy. Z racji aktywnego trybu życia nie mogą pozwolić sobie na długą rekonwalescencję po ewentualnym urazie. Także w ramach profilaktyki urazów noszą je osoby, które kiedyś miały skręcony staw skokowy i obawiają się, że to schorzenie może nawrócić. Stabilizatory pomagają także szybciej wyleczyć uraz i pomagają w jego rehabilitacji.

