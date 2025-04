Nazwa "sterole roślinne" z pewnością nie raz obiła ci się o uszy. Czym są te osławione fitosterole? Kiedy warto włączyć je do swojej diety? Sprawdź, jak możesz wykorzystać sterole roślinne dla zdrowia.

Reklama

Sterole roślinne - co to takiego?

Sterole roślinne (inaczej zwane fitosterolami) to lipidowe związki chemiczne znajdujące się w niektórych roślinach. Fitosterolom sławę przyniósł ich korzystny wpływ na gospodarkę lipidową organizmu, konkretnie - na poziom cholesterolu we krwi. Związki te obniżają poziom cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL (tzw. złego cholesterolu). Jednocześnie nie wpływają na poziom korzystnie działającego cholesterolu HDL oraz trójglicerydów.

Gdzie można znaleźć sterole roślinne?

Fitosterole występują naturalnie w wielu produktach spożywczych. Najbogatszym ich źródłem są oleje roślinne (np. rzepakowy, słonecznikowy), nasiona roślin strączkowych czy kiełki i płatki zbożowe. Niestety nawet w dobrze zbilansowanej, zróżnicowanej diecie, średnie dzienne spożycie steroli roślinnych nie przekracza 300 mg (podczas gdy dawka wykazująca korzystne działanie to ok. 2000 mg dziennie). O ile w przypadku osób z prawidłowym poziomem cholesterolu we krwi to dawka wystarczająca, tym którzy chcieliby za pomocą steroli roślinnych obniżyć zbyt wysoki cholesterol poleca się wzbogacanie diety w fitosterole.

Jak wzbogacić dietę w fitosterole?

Taki efekt można osiągnąć np. poprzez spożywanie tzw. żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która oprócz właściwości odżywczych posiada też potwierdzony badaniami korzystny wpływ na zdrowie. Doskonałym przykładem są margaryny wzbogacane w fitosterole, np. Optima Cardio, która zawiera naturalne sterole roślinne.

Reklama

Produkty wzbogacane w fitosterole to doskonałe rozwiązanie na zdrowy, naturalny sposób obniżenia cholesterolu we krwi. Warto jednak pamiętać, że aby działanie tych produktów było skuteczne, należy je wesprzeć zróżnicowaną dietą i aktywnością fizyczną w codziennym życiu. W przypadku osób zażywających leki na obniżenie cholesterolu rozpoczęcie naturalnej terapii fitosterolami warto też skonsultować wcześniej z lekarzem.