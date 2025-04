fot. Fotolia

Pacjentom bojącym się bólu u dentysty łatwiej będzie teraz znaleźć gabinet, w którym stosuje się bezbolesne znieczulenie przed zabiegiem. Rusza właśnie kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona komputerowemu znieczuleniu Wand. Ogólnopolski projekt pod hasłem „Strefy Łagodności” ma pomóc pacjentom w dotarciu do gabinetów i klinik, które specjalizują się w bezstresowym i bezbolesnym znieczuleniu. Kampanią objęte zostało blisko 800 ośrodków w Polsce.

Jak w swoim mieście znaleźć gabinet, w którym można zostać znieczulonym delikatnie i bezboleśnie? Przez najbliższy rok będzie informował o tym FM Dental. Dystrybutor komputerowego znieczulenia Wand rozpoczyna właśnie ogólnopolską kampanię, która ma wesprzeć pacjenta w poszukiwaniu gabinetów i klinik stosujących Wand. Nowy projekt kładzie także szczególny nacisk na wsparcie promocyjne dla gabinetów, które zapewniają pacjentom bezstresową atmosferę leczenia. Kliniki biorące udział w kampanii będzie można rozpoznać po specjalnych oznaczeniach - „Strefy Łagodności”, jakie już na początku grudnia trafią do blisko 800 ośrodków stomatologicznych w Polsce.

Pod tym pojęciem kryją się gabinety, które w swojej codziennej pracy wykorzystują bezbolesne znieczulenie Wand, jak również ośrodki, które przykładają szczególną wagę do tego, aby wizyta zarówno dorosłych pacjentów, jak i dzieci odbywała się w przyjaznej i bezstresowej atmosferze.

– Ten projekt ma na celu pokazanie pacjentom nowej jakości w polskiej stomatologii. Chcemy, żeby mieli oni świadomość, że istnieje dziś w Polsce kilkaset gabinetów i klinik, w których będą potraktowani delikatnie i z troską, gdzie każdy zabieg – w tym również podanie znieczulenie – może być bezbolesny. Wiemy, że dla ogromnej rzeszy pacjentów jest to bardzo ważne, zwłaszcza, że do gabinetu przychodzą bardzo często z traumą i lękiem przed leczeniem – mówi Małgorzata Mołata-Odrobina, kierownik marketingu firmy FM Dental z Krakowa.

Pomóc w odszukaniu gabinetów ma specjalna wyszukiwarka internetowa. Dzięki niej możliwe będzie odnalezienie gabinetu oznaczonego jako „Strefa łagodności” w swojej najbliższej okolicy. Wyszukiwarka jest częścią specjalnego portalu www.lagodnie.pl, który z kolei jest bazą wiedzy na temat komputerowego znieczulenia Wand.

Znajdują się na nim artykuły, porady, materiały informacyjne dla rodziców, a wkrótce także filmy edukacyjne z udziałem lekarzy i pacjentów realizowane w kilkudziesięciu gabinetach w Polsce. Te ostatnie mają dostarczyć pacjentowi wiedzy od A do Z na temat komputerowego znieczulenia.

– Mimo że znieczulenie Wand obecne jest w Polsce od blisko 10 lat, wciąż wiele osób nie wie o jego istnieniu, skazując się zarówno na bolesne znieczulenia strzykawką, jak również na stres związany z wizytą u dentysty. Ta kampania ma za zadanie pokazać im, że dziś możemy się leczyć zupełnie inaczej: bez bólu, bez stresu, a do tego w odpowiednich miejscach, które nam to zapewniają – dodaje Mołata-Odrobina.

Ale nie tylko pacjenci zostaną objęci kampanią, także lekarze stomatolodzy. Dzięki specjalnej Akademii Wand będą mogli oni bliżej poznać zastosowanie urządzenia w takich dziedzinach jak m.in. pedodoncja, endodoncja, implantologia, protetyka czy stomatologia zachowawcza. Pomogą im w tym specjalne seminaria.

Specjalnie dla lekarzy powstał także portal www.wand.pl, na którym zgromadzono wiedzę na temat klinicznych aspektów stosowania Wand, nowych technik i możliwości, a także filmy przygotowane przez lekarzy dla lekarzy.

– W parze z edukacją pacjenta idzie także edukacja stomatologów. Chcemy im pokazać, w jaki sposób dzięki nowoczesnej technologii można zmienić zarówno podejście pacjenta do gabinetu, jak również odbiór społeczny własnej praktyki w swoim mieście - mówi Mołata-Odrobina.

Więcej informacji o kampanii na stronach: www.wand.pl (strona dla lekarzy) oraz www.lagodnie.pl (strona dla pacjentów).

Źródło: materiały prasowe Guarana PR/mn