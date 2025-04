Czym jest stres?

Definicja stresu mówi, że jest to „dynamiczna relacja adaptacyjna między możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi”. Pojęcie to sformułował Hans Hugon Selye w 1956 roku. Twórca teorii stresu przypisywał mu wiele właściwości. Pozytywne, kiedy mobilizuje on nasz organizm do działania, pomaga poradzić dobie z problemami i stymuluje naszą aktywność oraz negatywne, prowadzące do wielu chorób (w tym choroby wieńcowej i zawału serca). Dobre skutki przypisał on pojęciu eustresu, czyli stresu stymulującego, o niewielkim nasileniu. Distresem nazwał stresem szkodliwy dla człowieka, o dużym nasileniu.

Stres a serce

Stres wywiera szereg istotnych zmian na nasz układ krążenia. Zwiększa on zdolność płytek krwi do tworzenia zakrzepów, a także zmniejsza aktywność mechanizmów chroniących przed zakrzepami.

Dodatkowo bardzo silnie stymuluje nadnercza do produkcji i wyrzutu tzw. hormonów stresu czyli adrenaliny i noradrenaliny. Skutkuje to przyspieszeniem pracy serca oraz podwyższeniem ciśnienia tętniczego krwi. Serce pracując w takich warunkach jest zmuszone do wykonania większej i cięższej pracy w związku z czym zużywa więcej tlenu. W przypadku gdy jest go za mało może dojść do niedotlenienia mięśnia sercowego, czyli zawału.

Za trzeci hormon stresu uważa się kortyzol, także produkowany przez nadnercza. Działanie tego hormonu nie jest tak gwałtowne, jednakże jest równie szkodliwe. Koryzol bowiem prowadzi do rozwoju oporności na insulinę i w bardzo istotny sposób przyczynia się do rozwoju cukrzycy. Cukrzyca natomiast bardzo wyraźnie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby serca.

Osoby bardziej podatne na stres klasyfikuje się do tzw. wzorca zachowania „A”. Osoby te większość sytuacji oceniają jako zagrożenie lub wyzwanie. Badania wykazują, że ten typ zachowania dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby serca.

Jak sobie radzić ze stresem?

Nauczmy się radzić sobie ze stresem. Myślmy pozytywnie i starajmy się czerpać jak najwięcej radości z każdego dnia.

Zorganizujmy się. Rozplanujmy sobie zadania na dzień lub tydzień. Nie odkładajmy wszystkiego na ostatnią chwilę.

Zwolnijmy. To właśnie pośpiech i presja czasu działa na nas najsilniej.

Pomyślmy o aktywnym wypoczynku – spacery, jazda na rowerze czy gimnastyka pozwoli nam „rozładować” stres i negatywne emocje .

. Zrelaksujmy się. Czytanie książek, słuchanie muzyki czy spotkania z przyjaciółmi nastroją nas pozytywnie.

