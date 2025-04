Wymienione objawy należą do zespołu stresu pourazowego. Czy wiesz jak sobie z nimi radzić?Najważniejsze jest, aby pamiętać, że potrzeba czasu.Drugim ważnym czynnikiem jest pomoc psychologa. Zadaniem terapeuty jest pomóc choremu skonfrontować się z traumą, przeżyć żałobę po stracie i pokazać, że istnieje szansa na dalsze życie. Najważniejszym czynnikiem może być zdolność osoby do modulowania lub tłumienia swojej ostrej reakcji na stres i do przywrócenia psychicznej i biologicznej równowagi. Z takiego punktu widzenia zespół stresu

pourazowego może być zaburzeniem tego stanu przejściowego, a nie

specyficznym zaburzeniem powstałym jako bezpośrednia reakcja na samo

wydarzenie.

