Eksperci szacują, że maksymalna długość ludzkiego życia to 115 lat. Co więcej, może ona z czasem zacząć się skracać – wszystko przez epidemię otyłości.

115 lat i ani roku dłużej?



Amerykańscy badacze przeanalizowali dane dotyczące długości życia osób żyjących co najmniej 110 lat. Okazało się, że od 20 lat praktycznie nie zmieniła się oczekiwana długość życia, a kres ludzkiej długowieczności to wiek 115 lat. Swoje wyniki naukowcy opublikowali na łamach „Nature”, powołując się na dane Human Mortality Database, obejmujące USA, Francję, Japonię i Wielką Brytanię.

Oczywiście od każdej reguły zdarzają się wyjątki. Jednym z nich jest Jeanne Calment z Francji, która zmarła w 1997 roku. Kobieta żyła 122 lata. Aby sobie wyobrazić taki ogrom czasu, zauważmy, że gdy się urodziła, nie było jeszcze wieży Eiffela.

Naukowcy zaskoczyli jeszcze jedną informacją: zła wiadomość jest taka, że długość życia ludzkiego może zacząć się skracać. Wszystko przez plagę otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Nie wszyscy badacze są jednak tak pesymistyczni – dyrektor tu Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku prof. James Vaupel zwrócił uwagę na to, że w ostatnich latach wielokrotnie przesuwano już górną granicę ludzkiego życia. Najpierw był to wiek 65 lat, potem 85, a w końcu 105. Za każdym razem okazywało się jednak, że możemy żyć dłużej.

Czy to oznacza, że w końcu będziemy mogli żyć wiecznie? Jest to raczej wątpliwe – tym bardziej, że zbadano już maksymalną długość życia poszczególnych gatunków zwierząt i każde z nich ma swój kres. Przykładowo myszy nie mogą żyć dłużej niż 1000 dni, a psy – 5000 dni.

Nie oznacza to oczywiście, że górna granica życia ludzi nie może być dłuższa niż obecnie uznane za maksimum 115 lat. Profesor Vijg z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku twierdzi, że moglibyśmy osiągać wiek 130 lat, do tego potrzebne są jednak nowe leki lub… umiejętność majstrowania w genach.

Jak starzeć się szczęśliwie?

Ile stulatków żyje w Polsce?



Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w oparciu o rejestr PESEL) w połowie 2015 roku w Polsce żyło 4200 stulatków. Co ciekawe, aż ¾ z nich to kobiety.

Społeczeństwo na świecie się starzeje – to wynika z badań. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, szacuje, że w ubiegłym roku stulatkowie stanowili 7,4% populacji emerytów, zaś w 2050 roku będzie ich aż 23,6%. Dla porównania: w 1990 roku stulatkowie stanowili zaledwie 2,9% społeczeństwa po 65. roku życia.

