Masz trudności ze ściąganiem napletka w zwodzie lub w stanie spoczynku? Odczuwasz ból i ucisk po odprowadzeniu napletka do rowka zażołędnego? Tak objawia się stulejka! Ta niewielka nieprawidłowość nie zagraża życiu, jednak nie powinna być lekceważona.

Czy stulejkę warto leczyć?

Stulejka to defekt, który może utrudniać, a nawet uniemożliwiać seks. Bolesność towarzysząca każdej próbie współżycia znacząco obniża jakość życia. Na czym dokładnie polega ta dolegliwość?

Stulejka to zwężenie napletka uniemożliwiające odprowadzenie go poniżej żołędzi prącia. Wynika ona z dysproporcji między szerokością mało elastycznego napletka, a średnicą żołędzi – wyjaśnia lek. med. Daniel Leszczyński ze Szpitala LUX MED.

Stulejka często utrudnia utrzymanie prawidłowej higieny intymnej. Zwiększa ryzyko występowania zakażeń. Zdarza się, że przyczynia się do występowania trudności przy oddawaniu moczu. Próba odbycia stosunku lub odprowadzenia napletka na siłę może skutkować powstaniem załupka, czyli uwięźnięciem napletka w rowku zażołędnym. Taki stan grozi martwicą prącia i należy wówczas jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Jak leczy się stulejkę?

Nieprawidłowość tę leczy się, przeprowadzając zabieg, który ma poszerzyć ujście napletka. Do niedawna w sposób chirurgiczny nacinano skórę i usuwano napletek częściowo bądź całkowicie. Obecnie można skorzystać z innej, mniej inwazyjnej metody – lasera CO2. To sposób bardziej przyjazny pacjentowi i bezpieczny. Dzięki zastosowaniu lasera, zminimalizowane zostają dolegliwości pooperacyjne. Rana jest bardziej równa, a blizna gładsza. Jak to się dzieje?

W trakcie laserowej operacji stulejki, skóra i tkanka podskórna przecinane są laserem, co powoduje, że w czasie przecinania tkanki dochodzi równocześnie do zamknięcia drobnych naczyń. Dzięki temu ryzyko powstania krwiaka pooperacyjnego zostaje ograniczone, a obrzęk pooperacyjny jest dużo mniejszy niż w przypadku tradycyjnej metody chirurgicznej – tłumaczy lek. med. Daniel Leszczyński.

Kto może skorzystać z metody laserowej?

Do leczenia laserem kwalifikowani są wyłącznie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat, po uprzednim badaniu lekarskim. Zabieg trwa ok. 1,5 godziny. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w gabinecie zabiegowym. Zaraz po jego zakończeniu można wrócić do domu.

Jak długo po zabiegu trwa rekonwalescencja? Zastosowanie metody laserowej umożliwia normalne funkcjonowanie już po tygodniu po zabiegu. Wznowienie współżycia oraz powrót do aktywności fizycznej zalecany jest dopiero po pełnym wygojeniu się rany, a więc po ok. 4 -6 tygodniach.

