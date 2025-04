Suchość pochwy to dolegliwość polegająca na niedostatecznym wydzielaniu śluzu przez ścianki pochwy. Śluz jest niezbędny do tego, aby wnętrze pochwy pozostawało nawilżone, co chroni przed zakażeniem chorobotwórczymi drobnoustrojami. Suchość pochwy powoduje też znaczący dyskomfort.

Reklama

Suchość pochwy:

Najczęściej dolegliwość pojawia się w wieku menopauzalnym, gdy organizm produkuje mniej hormonów – estrogenów. Ścianki pochwy stają się wtedy cieńsze, mniej elastyczne, a produkcja śluzu spada. W tym okresie życia kobiety może także dojść do zanikowego zapalenia pochwy, które także objawia się zmniejszona ilością śluzu. Jednak menopauza nie jest jedyną przyczyną tej dolegliwości.

Suchość pochwy może być objawem i skutkiem infekcji bakteryjnej lub grzybiczej, a także efektem przyjmowania niektórych leków (np. leków przeciwdepresyjnych, antykoncepcji hormonalnej – doustnej, w plastrach, w postaci krążków dopochwowych).

Czasami suchość pochwy jest wywołana przez częste kąpiele w chlorowanej wodzie albo choroby takiej jak cukrzyca czy niewydolność nerek. Dlatego, aby skutecznie leczyć tę dolegliwość, należy stwierdzić, co jest jej przyczyną.

Zmniejszona ilość śluzu w pochwie często wywołuje duży dyskomfort. Pojawiają się:

pieczenie,

swędzenie pochwy i okolic intymnych,

ból podczas stosunku seksualnego,

żółtawe upławy,

wzmożone parcie na pęcherz moczowy,

otarcia lub podkrwawianie po stosunku.

Pierwszym krokiem jest wizyta u ginekologa, który postara się ustalić przyczynę dolegliwości. Przeprowadzi szczegółowy wywiad, zbada pacjentkę i ewentualnie zleci wykonanie badań dodatkowych.

Leczenie dobiera się tak, aby nie tylko złagodzić objawy, ale o ile to możliwe, wyeliminować przyczynę dolegliwości. Dlatego możliwa terapia obejmuje:

zmianę hormonalnych środków antykoncepcyjnych,

hormonalna terapia zastępcza (w menopauzie),

leczenie infekcji bakteryjnej lub grzybiczej,

ustabilizowanie stanu ogólnego pacjentki (cukrzyca, niewydolność nerek).

Doraźnie stosuje się podczas stosunku lubrykanty, należy unikać stosowania perfumowanych podpasek i wkładek higienicznych, trzeba szczególnie dbać i higienę i unikać noszenia bielizny ze sztucznych materiałów. Często lekarz zaleca także zmianę trybu życia: stosowanie zdrowej diety, zwiększenie ilości aktywności fizycznej w codziennym życiu, unikanie stresu.

Leczenie suchości pochwy może odbywać się także w gabinetach medycyny estetycznej. Tam wykonuje się zastrzyki z kwasem hialuronowym, które wzmacniają ścianki pochwy (przydatne szczególnie w okresie menopauzy).

Domowe sposoby na suchość pochwy

Jako wspomaganie leczenia zaleconego przez lekarza warto stosować nasiadówki rumiankowe, nagietkowe czy z zastosowaniem naparu z malwy.

Reklama

Więcej o zdrowiu intymnym kobiety:

Grzybicza infekcja pochwy – przyczyny i leczenie

Dyspareunia – gdy seks boli