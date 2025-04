Swetrowe swędzenie

Przyszła jesień, a wraz z nią zmiana samopoczucia, odporności organizmu i… garderoby. W tym okresie powinno się szczególnie uważać na zdrowie, odpowiednio zadbać o skórę, która staje się wrażliwa na podrażnienia. Nie zawsze jest to ł

atwe szczególnie, gdy do łask wracają swetry, szale i ubrania z dzianiny. Porządki w szafie przed zimą mogą obfitować w pewne niespodzianki… Poniżej przedstawiamy kilka sposobów jak zadbać o skórę i cieszyć się ubraniami.

Ubrania, które kupujemy, zanim trafią w nasze ręce, przebywają często bardzo długą drogę. Najpierw w fabryce i mniejszych warsztatach tkackich przechodzą przez ręce wielu osób, które zajmują się ich produkcją. Potem następuje proces metkowania oraz podróż przez hurtownie do sklepów. W centrach handlowym, nim je kupimy, przed nami przymierzają je również inne osoby. Zarówno na nowo zakupionych ubraniach, jak i tych, które czekają na odpowiednią porę roku w szafie, osadza się kurz, roztocza i drobiny brudu. Z tego powodu, gdy wkładamy ulubiony sweter, nasza skóra może ulec podrażnieniu. Inne niebezpieczeństwo kryjące się w szafach to mole włókiennicze, które żywią się wełną, jedwabiem, włosiem, etc. Niszczą one ubrania, a w przypadku kontaktu skóry z zainfekowaną tkaniną mogą wywoływać uczulenia.

Poniżej przedstawiamy kilka porad, jak czuć się dobrze w modnych swetrach, płaszczach i szalach.

Zwracaj uwagę, czy zakupione rzeczy zostały zrobione z naturalnych materiałów.

Pierz ubrania zanim założysz je pierwszy raz.

Używaj specjalnych preparatów do prania o niskiej zawartości detergentów.

Upewnij się, czy nie masz alergii na któryś ze składników środków piorących.

Dbaj odpowiednio o swoje ubrania. Namocz kawałki papieru wodą z aromatem lawendy. Takie listki trzymaj w szufladach i szafach bądź załóż bezpośrednio na co drugi wieszak.

Raz na jakiś czas włóż sweter do worka i trzymaj przez noc w pustym zamrażalniku, a następnie wypierz. W ten sposób zabijesz zarazki.

Jeśli na skórze pojawiły się niewielkie podrażnienia, posmaruj zaczerwienione miejsca apteczną maścią L 3.

Używaj odpowiednich kosmetyków, dobrze dopasowanych do twojego rodzaju skóry.

