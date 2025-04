W tym roku 21 marca po raz pierwszy będzie Dniem Zespołu Downa obowiązującym na całym świecie. Stało się tak za sprawą decyzji ONZ z 11 października 2011 roku oficjalnie uznającej i popierającej ideę Światowego Dnia Zespołu Downa w tym dniu. Z tej okazji bardziej niż kiedykolwiek serdecznie zapraszamy do włączenia się w różnorodne działania mające na celu zwiększenie świadomości o trisomii 21.

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” ma przyjemność zaprosić na uroczyste obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, które odbędą się 21 marca br. (środa) w Sali Widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ul. Żeromskiego 29). Początek spotkania przewidziany jest na godz. 10:00.

Planowany scenariusz obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa obejmuje:

10:00 Rozdanie nagród oraz wernisaż prac konkursu plastycznego „Mój świat” . To konkurs skierowany do uczniów warszawskich szkół specjalnych. Do konkursu zostały zgłoszone prace plastyczne, ukazujące świat otaczający młodego artystę.

Rozdanie nagród oraz wernisaż prac konkursu plastycznego . To konkurs skierowany do uczniów warszawskich szkół specjalnych. Do konkursu zostały zgłoszone prace plastyczne, ukazujące świat otaczający młodego artystę. 11:00 Spotkanie dotyczące zagadnienia diety w życiu osób z zespołem Downa i nie tylko. Na tę okazję zaprosiliśmy dr nauk medycznych - panią Agnieszkę Jarosz, współautorkę książki „Dieta – problem dużej wagi. Poradnik dla rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa.” Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie zdrowy, pożywny i przede wszystkim smaczny poczęstunek przygotowany zgodnie z zaleceniami pani Agnieszki Jarosz.

Spotkanie dotyczące zagadnienia i nie tylko. Na tę okazję zaprosiliśmy dr nauk medycznych - panią Agnieszkę Jarosz, współautorkę książki Naszemu spotkaniu towarzyszyć będzie zdrowy, pożywny i przede wszystkim smaczny poczęstunek przygotowany zgodnie z zaleceniami pani Agnieszki Jarosz. 13:00 Specjalny punkt programu – niespodzianka dla osób z zespołem Downa.

– niespodzianka dla osób z zespołem Downa. 15:00 Przerwa.

Przerwa. 18:30 Projekcja filmu związanego z tematyką osób z zespołem Downa.

Projekcja filmu związanego z tematyką osób z zespołem Downa. 20:00 Spotkanie autorskie z bohaterkami książki „Egzamin z miłości” oraz bohaterami książki „Lista obecności”. Będzie to okazja do bliższego poznania, zadania pytań znanym matkom i ojcom dzieci z trisomią 21 oraz rozmowy na temat książek.

Przez cały dzień w holu sali widowiskowej dla uczestników imprezy dostępna będzie wystawa pt. „Ojcowie. Lista Obecności” autorstwa Macieja Hermana. Zdjęcia powstały jako ilustracje do wydanej przez Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” książki pt. „Lista obecności”, w której zostały przedstawione wywiady z 12 ojcami dzieci z zespołem Downa, będących jednocześnie znanymi postaciami z polskiego życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego. Wystawa Hermana to inspirujący zbiór czarnobiałych fotografii przedstawiających ojców z dziećmi. Zarówno publikacja, jak i fotografie to próba pokazania ojcowskiej perspektywy i doświadczeń w sytuacji, kiedy rodzi się dziecko z zespołem Downa. To także szukanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób dziecko z niepełnosprawnością intelektualną ma wpływ na życie zawodowe i osobiste.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa zapraszamy również na festiwal filmowy „Upside Down Festival”, który odbędzie się w Kinie Muranów w Warszawie w dniach 24-25 marca 2012 roku. Podczas Festiwalu zostaną zaprezentowane filmy z różnych części świata (m.in. z Polski, Izraela, USA) poświęcone problematyce zespołu Downa. Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” oraz Emotikonfilm.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Kamilem Paradowskim – pod telefonem 22 663-40-43, mailowo: kparadowski@bardziejkochani.pl lub na stronie www.bardziejkochani.pl.

Źródło: materiały prasowe/mn