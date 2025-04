Szczepienie – najlepsza ochrona przed żółtą febrą

Żółta febra wywoływana jest przez wirus z rodzaju Flavivirus, zaliczany do grupy arbowirusów. Przenosi się na człowieka przez ukłucie zakażonego wirusem komara. Występuje w Afryce oraz Ameryce Południowej i Środkowej.

Najlepszym sposobem ochrony przed żółtą gorączką jest szczepienie wykonane przed planowaną podrożą w rejony endemiczne. Zabezpiecza ono przed chorobą na około 10 lat.

Zaleca się wykonanie tego szczepienia przynajmniej 10 dni przed przybyciem do rejonu zagrożonego tą chorobą. Taki okres pozwala na wykształcenie się odporności po szczepieniu, a także wymagany jest na podstawie przepisów zdrowotnych, dotyczących szczepień obowiązkowych dla podróżnych. Każda osoba po otrzymaniu szczepionki dostaje świadectwo zaszczepienia, czyli „żółtą książeczkę", której wzór określa Ministerstwo Zdrowia, a wydaje uprawniona placówka medyczna.

Czy szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest obowiązkowe?

U podróżujących szczepienie przeciwko tej chorobie jest:

zalecane dla udających się w rejony zagrożone zakażeniem wirusem żółtej gorączki, niezależnie od tego, czy są one objęte obowiązkiem szczepień,

dla udających się w rejony zagrożone zakażeniem wirusem żółtej gorączki, niezależnie od tego, czy są one objęte obowiązkiem szczepień, obowiązkowe dla wszystkich podróżnych przybywających do kilkunastu krajów Afryki i Ameryki Południowej, o ile nie występują przeciwwskazania do podania szczepionki,

dla wszystkich podróżnych przybywających do kilkunastu krajów Afryki i Ameryki Południowej, o ile nie występują przeciwwskazania do podania szczepionki, obowiązkowe dla osób opuszczających rejony występowania żółtej gorączki i następnie udających się do niektórych krajów potencjalnie zagrożonych transmisją wirusa żółtej febry; takie wymagania dotyczą podróżnych przekraczających granice państwowe na terytorium Afryki i Ameryki Południowej lub Środkowej, a także udających się z tych regionów do krajów położonych w tropikalnej części Azji oraz do Australii.

Ostatni punkt jest szczególnie istotny ze względu na popularność wycieczek objazdowych np. po Afryce. Przykładem może być popularna wśród Polaków podróż do Kenii, podczas której można wybrać się na wycieczkę do Tanzanii. Dla Polaków udających się bezpośrednio z Europy zarówno do Kenii, jak i Tanzanii szczepienia przeciw żółtej gorączce nie są obowiązkowe, natomiast dla podróżujących z Kenii do Tanzanii już tak. Dlatego, planując taką podróż, należy wziąć pod uwagę nie tylko kraj docelowy naszej podróży, ale także kraje, których granice będziemy przekraczać.

Warto wspomnieć, że te zalecenia stosunkowo często ulegają modyfikacjom. Niektóre państwa podają również dodatkowe własne wymogi np. ograniczenia wiekowe dotyczące obowiązku szczepienia przeciwko żółtej gorączce. Dlatego planując podróż, każdorazowo należy skorzystać z konsultacji w specjalistycznej placówce medycyny podróży i/lub zajrzeć na strony WHO (www.who.int/ith) lub CDC (www.cdc.gov), aby uzyskać aktualną informację na ten temat.

