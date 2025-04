Ta szczepionka nie działa, bo i tak się po niej choruje

MIT Skuteczność szczepionki przeciw grypie wynosi od 70 do 90% Jeśli jednak znajdziemy się w pechowej grupie osób, które mimo szczepienia dopadł wirus, i tak przejdziemy go łagodniej, niż gdybyśmy nie byli kłóci. Warto jednak wspomnieć, że szczepienie nie chroni przed przeziębieniem. Na szczęście w przypadku tej infekcji powikłania są znacznie rzadsze niż przy grypie.

Szczepić można się przez cały sezon grypowy

PRAWDA Komitet Doradczy ds. Szczepień, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści w dziedzinie medycyny, zaleca szczepienia nawet wtedy, gdy jest już wyraźny wzrost zachorowań na grypę. Ale oczywiście najlepiej zrobić to na początku sezonu (przełom września i października). Wtedy jest najmniejsze ryzyko, że się zarazimy, nim szczepionka zacznie działać.

Szczepionka może wywołać chorobę

MIT To niemożliwe! Zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie na grypę stosuje się wyłącznie szczepionki inaktywowane, czyli składające się z zabitych wirusów. A jak wiadomo coś, co nie jest żywe, nie działa! W kilka dni po szczepieniu może jednak pojawić się gorączka i uczucie rozbicia. To tzw. odczyn poszczepienny, który jest niegroźny dla organizmu i mija w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Groźniejsze od samej grypy są jej powikłania

PRAWDA Grypa, choć nieprzyjemna, faktycznie zwykle nie jest groźna dla organizmu. Osłabia jednak tak mocno, że z łatwością padamy ofiarą innych drobnoustrojów, które mogą wywołać naprawdę niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych, choroby. Listę powikłań otwiera zapalenie oskrzeli, potem zaraz jest zapalenie płuc i mięśnia sercowego. To ostatnie, niestety, często kończy się tragicznie. Najskuteczniej przed powikłaniami zabezpiecza właśnie szczepienie.

Jak działa szczepionka?

Jest to preparat, który ma wpłynąć na działanie układu odpornościowego. Zawiera tzw. patogeny, czyli czynniki chorobotwórcze (bakterie, wirusy) w postaci komórek lub ich fragmentów. Pod wpływem szczepionki układ odpornościowy wytwarza przeciwciała, czyli komórki immunologiczne, które umieją pokonać konkretne patogeny (np. wirusa grypy). Dzięki temu, nawet jeśli po szczepieniu zetkniemy się z wirusem, nie zachorujemy.