Zaczerwienione i łzawiące oczy, kichanie, katar, uporczywy kaszel, a nawet duszności to wiosenny zestaw dolegliwości występujący u alergików. Objawy alergii na pyłki olchy, brzozy, traw czy bylicy są szczególnie uciążliwe dla dzieci. Wiele z nich ma uczulenie również na roztocze kurzu domowego, sierść zwierząt, pleśń, nie wspominając już o alergiach pokarmowych.

Odczulanie

Alergolodzy nie mają wątpliwości, że problemu alergii, szczególnie u dzieci, nie można bagatelizować.

– Wieloletnie badania potwierdzają, że nieleczona alergia może prowadzić do przedwczesnych zgonów z powodu chorób układu oddechowego. Sposobem na znaczne (nawet 2,5-krotne) zmniejszenie ryzyka wystąpienia astmy alergicznej jest odczulanie, inaczej immunoterapia. Jest to jedyna skuteczna metoda leczenia choroby alergicznej, działająca na jej przyczynę, a nie tylko chwilowo łagodząca objawy alergii – mówi prof. Piotr Kuna, alergolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

Jednak zastrzyki – jak dotąd najpopularniejsza forma odczulania – budziły wśród wielu maluchów strach i niepotrzebny stres.

– Moja córka pierwszy raz dostała ataku alergii dwa lata temu. Rok temu zaczęliśmy ją odczulać i widać już pewną poprawę, ale pojawił się nowy kłopot, strach przed zastrzykiem, który musi być podawany co miesiąc – opowiada pani Anna z Kutna, matka ośmioletniej Kasi. Każda wizyta u alergologa oznaczała, i dla mamy, i dla córki, problem. – Ja musiałam brać wolne w pracy, a Kasia "odchorowywała" stres związany z zastrzykiem – dodaje pani Anna. Rozwiązanie pojawiło się w tym roku. Alergolog zaproponował małej pacjentce szczepionkę podjęzykową.

Szczepionki podjęzykowe – w kroplach i tabletkach

Obecnie obok stosowanych szczepionek w iniekcjach (zastrzykach) istnieje możliwość odczulania za pomocą szczepionek podawanych podjęzykowo w postaci kropli lub tabletek.

– Nikt nie lubi zastrzyków, a dawno już udowodniono, że immunoterapia podjęzykowa jest bardzo skuteczna, szczególnie w przypadku leczenia pacjentów uczulonych na pyłki roślin, i znakomicie sprawdza się w odczulaniu dzieci. Pacjent stosuje szczepionkę samodzielnie w domu, pozostając w kontakcie z alergologiem, który nadzoruje leczenie – wyjaśnia prof. Kuna.

Prof. Krzysztof Buczyłko, kierownik Centrum Alergologii w Łodzi, jeden z najbardziej doświadczonych alergologów w Polsce, z powodzeniem stosuje leczenie alergii za pomocą szczepionki podawanej w kroplach i tabletkach. Jego zdaniem jest to metoda równie skuteczna co szczepionka w zastrzykach, a zdecydowanie bardziej bezpieczna i przyjazna pacjentowi.

– Co prawda krople i tabletki są droższe niż zastrzyki, ale różnica ta często jest pozorna. Weźmy pod uwagę to, że wielu pacjentów musi przyjeżdżać do specjalisty z odległych miast. Wiąże się to z wydatkami na bilety czy benzynę, często nieobecnością w pracy lub szkole, czasami kosztami wizyty. Jeśli porównać koszty takich comiesięcznych podróży, w przypadku odczulania zastrzykami, z ceną szczepionki stosowanej w domu okazuje się, że w skali roku niewiele się one różnią – mówi prof. Krzysztof Buczyłko.

Specjaliści zgodnie podkreślają, że szczepionka podjęzykowa jest metodą bardzo bezpieczną i wygodną dla pacjenta. Jednak z danych uzyskanych przez serwis odczulanie.info.pl wynika, że w Polsce odczulające szczepionki podjęzykowe stosuje się wciąż w bardzo małych ilościach. Dziś to zaledwie 11% wszystkich szczepionek alergenowych (dla porównania w Czechach i na Słowacji jest to 60 do 80%).

– Wiele krajów, takich jak Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia, czy nasi sąsiedzi: Czechy i Słowacja, preferuje metody podjęzykowe – potwierdza prof. Piotr Kuna.

Czym jest alergia?

Alergia – inaczej uczulenie – jest to nadwrażliwość organizmu i jego nadmierna reakcja na różne substancje białkowe (alergeny) z naszego otoczenia, które są obojętne dla zdrowia i nie stanowią zagrożenia dla osób nieuczulonych. U alergików substancje te są traktowane przez układ odpornościowy jak nieprzyjaciel. Organizm w kontakcie z nimi uruchamia więc mechanizmy alergii i pojawiają się objawy choroby. Choroba alergiczna może rozpocząć się w każdym wieku.

Na czym polega odczulanie podjęzykowe?

Odczulanie, czyli immunoterapia alergenowa, jest obecnie najskuteczniejszą metodą walki z alergią. To jedyny przyczynowy sposób leczenia alergii dostępny we współczesnej medycynie.

Odczulanie podjęzykowe jest nowoczesną metodą immunoterapii, której skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone klinicznie. Stosowane jest u dorosłych i dzieci od 5. roku życia.

Alergen w postaci kropli lub tabletek podaje się na błonę śluzową pod językiem. Tego typu odczulanie pacjent może prowadzić w domu, poza gabinetem lekarskim. Rano, na czczo dawkę kropli lub tabletkę nanosi się na błonę śluzową pod językiem. Szczepionkę należy przetrzymać w tym miejscu przez 2 minuty i następnie połknąć.

Krople nanosi się pod język przy użyciu specjalnego dozownika, który umożliwia łatwe i precyzyjne odmierzenie dawki szczepionki. Szczepionkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.

Tabletki to forma odczulania dostępna tylko w przypadku uczulenia na pyłki traw. Wkłada się je bezpośrednio pod język. Ponieważ nie trzeba ich przechowywać w lodówce, są idealnym rozwiązaniem dla osób, które często podróżują.

Immunoterapia podjęzykowa składa się z dwóch etapów:

Leczenia wstępnego, czyli przyjmowania codziennie coraz większych dawek alergenu aż do osiągnięcia dawki maksymalnej, odpowiedniej dla danego pacjenta. Ten etap trwa kilka dni: zwykle 9 -11 dla kropli i 3 dla tabletek. Pierwsza dawka kropli lub pierwsza tabletka powinna być przyjęta w gabinecie alergologa. Leczenia podtrzymującego, czyli regularnego przyjmowania, zwykle codziennie, ustalonej dawki maksymalnej. W przypadku alergenów całorocznych (np. roztocza) leczenie musi być kontynuowane przez cały rok. W przypadku alergii sezonowej (na pyłek traw, drzew, chwastów) odczulanie podjęzykowe, może być prowadzone przedsezonowo, kilka miesięcy w roku.

Aby odczulanie było skuteczne musi trwać minimum 3 lata (odczulanie całoroczne np.na roztocze) lub 3 kolejne sezony (odczulanie przedsezonowe np. na pyłek traw).

