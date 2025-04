Podczas gdy docierają do nas informacje, że rozprzestrzeniająca się właśnie w kolejnych krajach małpia ospa, nie stanowi zagrożenia dla większej liczby ludzi, Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed kolejnymi przypadkami. Podczas przemówienia w Genewie, szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział, że świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami, w tym COVID-19, inwazją na Ukrainę i małpią ospą.

W piątek Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała komunikat, w którym podała, że eksperci pracują nad lepszym zrozumieniem zakresu i przyczyny wybuchu epidemii małpiej ospy.

Wirus małpiej ospy - red. jest endemiczny w niektórych populacjach zwierząt w wielu krajach, co prowadzi do okazjonalnych epidemii wśród miejscowej ludności i podróżnych. Ostatnie epidemie zgłoszone do tej pory w 11 krajach są nietypowe, ponieważ występują w krajach nieendemicznych

– przeczytamy w komunikacie WHO.