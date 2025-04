Kark to najbardziej ruchoma część kręgosłupa. Musi pracować, gdy pochylamy głowę do przodu, odchylamy ją do tyłu czy zataczamy nią kręgi. Dlatego wystarczy kilka złych nawyków, by ból karku stał się nie do zniesienia. Jak sobie z nim poradzić?

Skąd się bierze sztywnienie karku?

Najczęstszą przyczyną dolegliwości jest nadmierne napięcie mięśni i przeciążenie kręgów. Zwykle jest to spowodowane:

długotrwałą pracą przy komputerze (jeśli chcesz tego uniknąć, zadbaj o prawidłową postawę przy komputerze),

spaniem na stercie poduszek (wystarczy jeden jasiek),

stresem ( powoduje mimowolne napinanie mięśni szyi i głowy).

Winne może być również siedzenie w przeciągu – chłodne powietrze podrażnia zakończenia nerwowe znajdujące się w skórze, a to uruchamia reakcje łańcuchową prowadzącą do bolesnego przykurczu mięśni.

Jeśli chcesz pozbyć się dolegliwości raz na zawsze, powinnaś zmienić złe nawyki. Doraźnie wystarczą ćwiczenia:

3 sposoby na sztywny kark

Wykonaj delikatny masaż. Połóż obie ręce na karku. Staraj się uciskać mięśnie – zacznij od góry i przesuwaj dłonie coraz niżej aż do ramion. Taki masaż powinien trwać 2–3 minuty. Popracuj głową. Przechyl ją porządnie do tyłu, do przodu, do prawego i lewego ramienia. Po takiej rozgrzewce maksymalnie skręć ją w lewo i w prawo. Powtórz 10 razy. Rozgrzej mięśnie. Weź w dłonie dwa końce ręcznika i energicznie rozcieraj nim mięśnie karku, przeciągając go raz w lewą raz w prawą stronę. Zabieg wykonuj przez 2–3 minuty.

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu