Bankiet, urodziny, wesele? Te okazjonalne uroczystości często niosą za sobą poranne konsekwencje w postaci kaca – stanu, o którym człowiek chciałby jak najszybciej zapomnieć. Wydaje się, że jest to niemożliwe do osiągnięcia, a jednak. Najnowsze metody stosowane przez medyków dają magiczny efekt.

Wystarczy jeden telefon

Usługa możliwa jest o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer, a lekarz odwiedzi pacjenta. Taka pomoc nie należy jednak do tanich, ceny wahają się od 150 do 400 zł. Dlatego wielu ludzi decyduje się zwalczać kaca innymi metodami, nie korzystając z usług specjalistów.

Odtruwanie

Odtruwanie polega na szybkim pozbyciu się stanu poalkoholowego, za pomocą igły, którą wbija się w żyłę, a następnie podaje kroplówkę. Znajduje się w niej sól fizjologiczna oraz glukoza. Substancje wypełniają niedobór wodno-elektrolitowy, który jest spowodowany przedawkowaniem alkoholu. Pacjentowi powinny także zostać przepisane odpowiednie lekarstwa.

Tego rodzaju odtruwanie należy odróżnić od detoksu, który stosuje się u osób przewlekle spożywających alkohol. Detoks jest odtruciem, które polega na nagłym odstawieniu alkoholu oraz na pomocy farmakologicznej i psychologicznej. Podczas gdy usługa odtruwania na telefon nie jest początkowym etapem leczenia uzależnienia alkoholowego tylko pomocą w szybkim pozbyciu się skutków jednorazowego zatrucia.

Uważaj na oszustów

Jednak w każdej branży możemy natknąć się na naciągaczy. Dobrego fachowca rozpoznajemy przede wszystkim po sposobie podejścia do pacjenta oraz problemu. Dobry lekarz poda kroplówkę, przepisze odpowiednie leki oraz zadba o skierowanie do placówki, która zajmuje się psychoterapią. Jednak skierowanie dotyczy wyłącznie osoby skrajnie uzależnionej od alkoholu.

Sposób zachowania oszustów równie łatwo rozpoznać. Zazwyczaj wygląda to w ten sam sposób, wyciągnięcie kroplówki, odebranie należnego wynagrodzenia i opuszczenie miejsca wizyty. Oszuści nie przepisują leków, oraz nie przepisują skierowania do specjalisty. Odtruwanie nie powinno być częste, ponieważ może prowadzić do uzależnienia. Naciągacze doskonale o tym wiedzą, dlatego podają kroplówkę bardzo często. Jest to forma łatwego zarobku.

Statystyki dowodzą, że z usługi korzystają głównie mężczyźni, a najwięcej zgłoszeń zdarza się rano.

