Tasiemiec nieuzbrojony (łac. Teania saginata) jest pasożytem bytującym w przewodzie pokarmowym człowieka. Osiąga on długość do 10 metrów! Jego główka – skoleks – zaopatrzona jest w przyssawki, za pomocą których przyczepia się do śluzówki jelita cienkiego.

Cykl życiowy tasiemca nieuzbrojonego obejmuje żywiciela pośredniego, którym jest bydło oraz ostatecznego - człowieka. Bydło ulega zarażeniu w wyniku połknięcia jaj wydalonych wraz z kałem osoby chorej. Natomiast ludzie zarażają się spożywając źle przygotowane mięso wołowe zawierające postacie larwalne tzw. wągry.

Objawy zarażenia

Do najczęstszych objawów zakażenia Teania saginata należą łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Są to nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia oraz utrata apetytu. Mimo to w około 25% przypadków nosicielstwo może być bezobjawowe!

Rozpoznanie tasiemczycy spowodowanej inwazją tasiemcem nieuzbrojonym polega na stwierdzeniu obecności fragmentów tasiemca (tzw. proglotydów) w kale. Są one wydalane zazwyczaj w 2-3 miesiące po zarażeniu. Ich szerokość wnosi około 1,5 – 2 centymetrów a długość 0,7. Wygląd proglotydów pozwala zróżnicować zakażenie tasiemcem nieuzbrojonym od zakażenia spowodowanego przez tasiemca uzbrojonego.

W leczeniu stosuje się prazykwantel, którego cechuje wysoka skuteczność. Jednak najważniejszą rolę w zwalczaniu inwazji ma profilaktyka!

Profilaktyka

W tym przypadku bardzo istotne jest spożywanie wołowiny poddanej odpowiedniej obróbce termicznej - gotowanie lub głębokie zamrażanie niszczy larwy pasożyta! Jednak mięso zawierające liczne wągry powinno zostać wycofane z obiegu! Dlatego tak ważna jest odpowiednia kontrola weterynaryjna! W gestii władz lokalnych powinno leżeć to aby ścieki były należycie oczyszczane. Ponieważ umożliwia to ograniczenie nosicielstwa wśród zwierząt.

Odmiennie niż w przypadku tasiemca uzbrojonego w przypadku Teania saginata nie ma zagrożenia inwazji jajami tasiemca!