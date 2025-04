Zespół badawczy z Uniwersytetu Queen's i Uniwersytetu Medycznego w Grazu odkrył, że mężczyźni, którzy zgłaszali korzystanie z telefonów komórkowych mieli wyższy poziom krążącego we krwi testosteronu. Jednocześnie zaobserwowano jednak spadek stężenia hormonu luteinizującego (LH) produkowanego w przysadce mózgowej, który jest niezbędny w procesach związanych z reprodukcją.

„Nasze wyniki były nieco zagadkowe.” – mówi dr Rany Shamloul, jeden z autorów badania. – „Spodziewaliśmy się całkowicie innych rezultatów, jednak te, które otrzymaliśmy sugerują, że zaangażowany [w proces spermatogenezy] może być całkiem ciekawy mechanizm.”

Naukowcy przypuszczają, że fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe mogą wykazywać podwójne działanie na układ hormonalny i płodność u mężczyzn. Promieniowanie elektromagnetyczne zwiększa bowiem ilość komórek w jądrach produkujących testosteron. Niestety przez obniżenie produkcji LH w przysadce fale elektromagnetyczne jednocześnie blokują przekształcenie testosteronu w jego aktywną postać, biorącą udział m.in. w produkcji plemników.

Choć badacze podkreślają, że potrzeba dodatkowych badań, by ustalić dokładny mechanizm działania telefonów komórkowych na płodność, to już teraz panowie starający się o potomstwo nie powinni nadużywać „komórek”.

Źródło: Focus Gesundheit/ kp

