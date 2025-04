Spis treści:

Toksokaroza jest chorobą zakaźną, jedną z chorób brudnych rąk, dlatego uznaje się, że występuje głównie u dzieci. Jednym z możliwych pasożytów, którym można zarazić się, jest nicień (glista) z rodzaju Toxocara. Najczęściej spotykana jest glista psia (Toxocara canis) i glista kocia (Toxocara cati) - te zwierzęta często załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w piaskownicach, gdzie bawią się dzieci.

Jak dochodzi do zakażenia toksokarozą?

Wystarczy, że maluch po zabawie w piaskownicy czy na plaży, a nawet w trawie, nie umyje rąk, a następnie włoży do buzi np. bułkę, trzymając ją brudnymi dłońmi. Niekiedy zdarza się, że raczkujące bobasy czy roczniaki wyszukują w takich miejscach psich kup czy wygrzebują z kuwet kocie bobki i wkładają do ust.

Pasożyty wywołujące toksokarozę zamieszkują jelito cienkie zwierzęcia, a nie zmniejsza niepokoju fakt, że najczęściej to lubiane przez dzieci szczeniaki są największym ich rezerwuarem.

Aby zrozumieć przebieg, objawy i leczenie toksokarozy, trzeba zwizualizować sobie (niestety) sposób, w jaki atakuje organizm. Choroba ta ma charakter „wędrowny”, a sam pasożyt to spacerowicz. Po spożyciu jego jaj, trafiają one do jelita cienkiego i tam wykluwają się larwy, które mają zdolność przechodzenia przez ściany jelita do krwi.

Naczyniami krwionośnymi larwy wędrują do narządów w organizmie, tam tworząc tzw. ziarniniaki. Giną, zakaziwszy narządy - w zależności, jak duże spustoszenie wywołały, można rozróżnić kilka postaci toksokarozy, które są bezpośrednio związane z objawami.

Toksokaroza bezobjawowa - postać tę obserwuje się podczas niewielkiej inwazji pasożytami. Zarażenie ma charakter samoograniczający się. Fakt zachorowania potwierdza badanie krwi.

- postać tę obserwuje się podczas niewielkiej inwazji pasożytami. Zarażenie ma charakter samoograniczający się. Fakt zachorowania potwierdza badanie krwi. Toksokaroza trzewna - bardzo częsta postać choroby. Jest związana z zajęciem wątroby, rzadziej płuc. W morfologii krwi bardzo charakterystyczne jest zwiększenie ogólnej liczby krwinek białych z przewagą w rozmazie krwinek kwasochłonnych (eozynofili). Mogą pojawić się stany podgorączkowe, ogólne osłabienie, wysypki skórne, bóle brzucha, kaszel, powiększenie wątroby.

- bardzo częsta postać choroby. Jest związana z zajęciem wątroby, rzadziej płuc. W morfologii krwi bardzo charakterystyczne jest zwiększenie ogólnej liczby krwinek białych z przewagą w rozmazie krwinek kwasochłonnych (eozynofili). Mogą pojawić się stany podgorączkowe, ogólne osłabienie, wysypki skórne, bóle brzucha, kaszel, powiększenie wątroby. Toksokaroza oczna - dochodzi do niej najczęściej wtedy, kiedy w jednym oku są ziarniniaki, gdyż larwy powędrowały do oka. Postać ta objawia się przewlekłym zapaleniem naczyniówki, może dojść do odwarstwienia siatkówki czy zaniku gałki ocznej. Ta postać toksokarozy może skutkować ślepotą .

- dochodzi do niej najczęściej wtedy, kiedy w jednym oku są ziarniniaki, gdyż larwy powędrowały do oka. Postać ta objawia się przewlekłym zapaleniem naczyniówki, może dojść do odwarstwienia siatkówki czy zaniku gałki ocznej. Ta postać toksokarozy . Toksokaroza mózgowa - może zdarzyć się tak, że larwy dostają się do mózgu, gdzie także tworzą ziarniniaki. Objawy mogą sugerować guza mózgu. Pierwszym objawem są bóle głowy oraz napady padaczkowe.

Podstawowym badaniem potwierdzającym toksokarozę jest stwierdzenie w testach serologicznych dodatnich przeciwciał w surowicy krwi oraz ich związek z objawami klinicznymi.

Wykonuje się też badania obrazowe, jak USG jamy brzusznej, tomografię komputerową głowy, badania okulistyczne, np. ocenę dna oka. Niekiedy dochodzi do biopsji mózgu, jeśli podejrzewa się zainfekowanie układu nerwowego.

W leczeniu stosuje się leki przeciwpasożytnicze: albendazol lub dietylkarbamazynę przez 1-3 tygodnie i jest to skuteczna terapia w większości przypadków.

Za najczęstszą przyczynę toksokarozy uważa się brak higieny u dzieci, niemniej jednak źródłem problemu jest brak dbałości o miejsca zabaw dla najmłodszych i niesystematyczne odrobaczanie psów.

Odgradzanie piaskownic i regularne dbanie o zdrowie zwierzęcia mogłoby wyeliminować problem. Nie oznacza to, że winę zawsze ponosi właściciel psa czy kota, niemniej jednak zapobieganie toksokarozie to nauczanie higieny nie tylko dzieci, lecz także dorosłych.

