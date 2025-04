Podstawy okulistyki

Już w pierwszej połowie XIX wieku stosowano pierwsze wzierniki oczne (oftalmoskopy). Jest to o tyle niezwykłe, że bez żadnych badań inwazyjnych można ocenić wnętrze gałki ocznej, głównie siatkówkę wraz z jej naczyniami i tarczą nerwu wzrokowego. Wykorzystujemy do tego unikalną cechę zdrowego oka – przezierność dla promieni świetlnych. Zaznaczmy w tym miejscu, że oka pacjenta z zaćmą dokonaną, nie da się zbadać w ten sposób, gdyż soczewka jest zmętniała.

Jak wygląda badanie?

Przede wszystkim, aby dobrze ocenić tylny odcinek oka, należy rozszerzyć źrenicę (porazić akomodację za pomocą specjalnych kropli). Następnie lekarz przy użyciu samego oftalmoskopu bądź dodatkowo różnych soczewek, ocenia struktury tylnego odcinka oka. W czasie badania, pacjent jest proszony o poruszanie gałką oczną w różne strony, tak, by dobrze uwidocznić całe dno oka.

Rodzaje oftalmoskopii

Lekarz ma do dyspozycji kilka technik. W oftalmoskopii bezpośredniej używany jest sam oftalmoskop. Jest to badanie podstawowe, stosowane w codziennej praktyce, niemniej bardziej dokładna jest oftalmoskopia pośrednia. Do jej wykonania używa się dodatkowej soczewki, ustawianej bezpośrednio przed okiem badanego. Dzięki temu uzyskuje się większe powiększenia oraz większy kąt, pod którym oglądane jest dno oka. Jeżeli zaś zależy nam na ocenie kąta przesączania, czyli miejsca, gdzie odpływa ciecz wodnista z komór oka, używane jest trójlustro Goldmana (gonioskop). Ma to największe znaczenie w diagnostyce jaskry.

Komu potrzebne jest badanie dna oka?

W zasadzie dla każdemu. Zdarza się, że okuliści podczas rutynowych badań, np. pracowniczych oglądają dno oka bez rozszerzania źrenicy. Jest to metoda bardzo zgrubna, dająca jednak pewien pogląd na stan pacjenta.

Okulista zbada dno oka w razie: diagnostyki zaburzenia ostrości widzenia, ubytku w polu widzenia, zaburzenia widzenia barw, podejrzenia jaskry, diagnostyki zeza, w podejrzeniu retinopatii wcześniaczej.

Istnieje także szereg wskazań internistycznych, na czele z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym oraz z cukrzycą, a także wtedy gdy chorobom innych układów, towarzyszą objawy oczne. Do wskazań neurologicznych zaliczymy: diagnostykę bólu głowy, diagnostykę zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, stan po urazie głowy z lub bez utraty przytomności, podejrzenie obrzęku mózgu, podejrzenie nowotworów wewnątrzczaszkowych.