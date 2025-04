Toksoplazmoza to zakaźna choroba odzwierzęca wywoływana przez pierwotniaka toxoplazma gondii. Zarażenie następuje na skutek kontaktu z chorym kotem. Nie musisz jednak od razu pozbywać się swojego pupila - odpowiednia ostrożność i szczególna dbałość o higienę po kontakcie z kotem sprawi, że będziesz bezpieczna. Niemniej jednak toksoplazmoza w ciąży może być bardzo niebezpieczna dla rozwijającego się płodu. Dlatego sprawdź, co powinnaś wiedzieć o objawach toksoplazmozy i jej leczeniu:

Jak rozpoznać objawy toksoplazmozy?

Toksoplazmoza to bardzo zdradliwa choroba - przez wiele miesięcy potrafi pozostać w ukryciu, nie dając żadnych objawów. W zależności od postaci choroby, toksoplazmoza może (ale musi) wywoływać następujące objawy:

powiększenie węzłów chłonnych,

złe samopoczucie,

zaburzenia widzenia,

zaburzenia równowagi,

oczopląs,

apatię,

zapalenie mięśnia sercowego,

zapalenie opon mózgowych.

Ponieważ niezwykle ciężko samemu rozpoznać objawy toksoplazmozy, kobiety ciężarne powinni poddać się testom diagnostycznym, które potwierdzą lub wykluczą zarażenie.

Dlaczego toksoplazmoza podczas ciąży jest tak groźna?

Jeśli zarazisz się toksoplazmozą podczas ciąży istnieje spore ryzyko, że dziecko również ulegnie zarażeniu. Choroba, choć u ciebie może przebiega bezobjawowo, dla nienarodzonego dziecka jest bardzo niebezpieczna. Toksoplazmoza w ciąży może wywoływać m. in. następujące powikłania:

poronienie (do 12. tygodnia ciąży),

niska masa urodzeniowa dziecka,

zbyt wczesny poród,

padaczka,

niedorozwój umysłowy,

żółtaczka.

Szybkie podjęcie leczenia toksoplazmozy w ciąży może praktycznie całkowicie wykluczyć ryzyko zainfekowania dziecka, a tym samym niebezpieczeństwo wystąpienia wad wrodzonych u dziecka. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać i leczyć tę groźną chorobę.

Jak zdiagnozować toksoplazomozę?

Toksoplazmozę w ciąży najczęściej diagnozuje się poprzez badanie krwi w kierunku obecności przeciwciał IgM i IgG. Te pierwsze to wczesne przeciwciała, które organizm wytwarza w pierwszym tygodniu od zarażenia. Natomiast przeciwciała IgG, tzw. "późne", to przeciwciała pojawiające się od 2 do 4 tygodni po zarażeniu. Wysoki poziom przeciwciał IgM świadczy o niedawnym zakażeniu toksoplazmozą, a podwyższonym poziom przeciwciał - IgG o toksoplazmozie przebytej w przeszłości. W zależności od otrzymanych wyników lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

Na czym polega leczenie toksoplazmozy?

Decyzję o sposobie leczenie podejmuje lekarz na podstawie wyników badań krwi. Samo leczenie opiera się o stosowanie kuracji antybiotykowej. Najczęściej stosowanymi lekami są:

Spiramycyna,

Rowamycyna,

Sumamed.

