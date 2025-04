Zarówno toksoplazmoza nabyta jak i wrodzona mogą mieć bardzo różnorodny przebieg. Jednak w każdej postaci tej choroby może dojść do zajęcia narządu wzroku. Siatkówka jest jedną z najważniejszych struktur gałki ocznej gdyż odpowiedzialna jest za odbieranie bodźców wzrokowych.

W przypadku toksoplazmozy wrodzonej zapalenie siatkówki może się rozwinąć aż nawet u 80% dzieci. U części z nich zmiany są nieobecne przy urodzeniu, jednak mogą pojawić się na późniejszych etapach życia. Kiedy wrodzona toksoplazmoza występuje z objawami z innych narządów, rozpoznanie nie nastręcza trudności. Obowiązkowe badanie okulistyczne powoduje, że u dzieci tych szybko wprowadza się odpowiednie leczenie, które opóźnia rozwój choroby. Jeśli w momencie urodzenia nie obserwuje się zmian w obrębie narządu wzroku, dziecko powinno pozostawać pod specjalistyczną opieką okulisty.

Do zmian, które mogą się pojawić w przebiegu toksoplazmozy ocznej wrodzonej, oprócz zapalenia siatkówki, należą: niedorozwój gałek ocznych, a nawet brak gałki ocznej, mała rogówka, zmiany w tętnicach oka, wysięk do ciałka szklistego i różnorodne zmiany zapalne w postaci pojedynczych, głębokich ognisk czasem o charakterze krwotocznym. Zmiany mogą dotyczyć nerwu wzrokowego i czasem doprowadzają do upośledzenia lub nawet utraty wzroku.

Toksoplazmoza oczna może wywołać jaskrę, czyli chorobę w której występuje zbyt wysokie ciśnienie w gałce ocznej.

Inne objawy wrodzonej postaci ocznej to zmiany dotyczące mięśni oka, prowadzące do rozwoju zeza, oczopląsu, upośledzenia widzenia. Prawie u wszystkich osób, u których pojawiła się toksoplazmoza wrodzona, wykazują w wieku dorosłym zmiany w narządzie wzroku.

Czytaj też: Toksoplazmoza w liczbach

W przypadkach toksoplazmozy ocznej nabytej do pierwszego zapalenie siatkówki może także dojść dopiero wiele lat po zakażeniu. Proces zapalny obejmuje nie tylko siatkówkę, ale także przylegającą do niej naczyniówkę, która odpowiada za prawidłowe ukrwienie gałki ocznej. W toksoplazmozie ocznej nabytej rzadko atakowany jest nerw wzrokowy i nie dochodzi do nieprawidłowości w budowie oka. Toksoplazmoza oczna ma charakter przewlekły i daje nawroty. Z każdym kolejnym atakiem zmiany bliznowate pogłębiają się powodując ubytki w polu widzenia i obniżenie ostrości wzroku .

Leczenie toksoplazmozy ocznej jest bardzo trudne i nie pozbawione skutków ubocznych. Oprócz antybiotyków i leków przeciwpierwotniakowych stosowane są środki sterydowe, które mają za zadanie zmniejszyć odczyn zapalny oraz powstawanie blizn. Niestety, na ogół nie udaje się zupełnie uniknąć skutków tej podstępnej choroby.

Polecamy też: Jak ochronić się przed toksoplazmozą?

Reklama